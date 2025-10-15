Salário mínimo em 2025: confira o valor atual do piso nacional

O novo salário mínimo nacional começou a ser creditado nas contas dos trabalhadores em fevereiro, já com o valor reajustado para R$ 1.518,00.

Por que só em fevereiro?

Embora o aumento esteja em vigor desde janeiro, os salários são pagos sempre no mês seguinte ao trabalhado. Dessa forma, a correção aparece apenas no contracheque de fevereiro.

O salário mínimo representa a remuneração mais baixa que um trabalhador pode receber legalmente em atividades formais. Ele também serve de referência para o cálculo de benefícios previdenciários, sociais e trabalhistas pagos pelo governo federal.

O valor de R$ 1.518 significa um acréscimo de R$ 106, o que equivale a 7,5% de reajuste, percentual superior à inflação registrada no período. Mesmo assim, o montante foi limitado em razão das medidas de contenção de gastos aprovadas no final de 2024.

Mudança nas regras de cálculo

Antes, a fórmula para definir o mínimo considerava a inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) — geralmente mais favorável ao trabalhador que o IPCA, índice oficial do governo — somada à variação do PIB (Produto Interno Bruto). Nesse modelo, o valor chegaria a R$ 1.525.

Com a nova metodologia, foi incluído um limite adicional: o aumento das despesas não pode ultrapassar 2,5%. Assim, mesmo que o PIB registre, por exemplo, 3,2% de crescimento, aplica-se apenas o teto de 2,5%.

O salário mínimo tem impacto direto nas aposentadorias pagas pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e em diversos programas sociais. Por isso, o governo busca frear aumentos mais expressivos para evitar desequilíbrios no orçamento em períodos de ajuste fiscal.