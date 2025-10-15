Topo
Economia

Salário mínimo em 2025: confira o valor atual do piso nacional

Salário mínimo - Getty Images
Salário mínimo Imagem: Getty Images
do UOL

Do UOL, em São Paulo

15/10/2025 05h30

O novo salário mínimo nacional começou a ser creditado nas contas dos trabalhadores em fevereiro, já com o valor reajustado para R$ 1.518,00.

Por que só em fevereiro?

Embora o aumento esteja em vigor desde janeiro, os salários são pagos sempre no mês seguinte ao trabalhado. Dessa forma, a correção aparece apenas no contracheque de fevereiro.

O salário mínimo representa a remuneração mais baixa que um trabalhador pode receber legalmente em atividades formais. Ele também serve de referência para o cálculo de benefícios previdenciários, sociais e trabalhistas pagos pelo governo federal.

O valor de R$ 1.518 significa um acréscimo de R$ 106, o que equivale a 7,5% de reajuste, percentual superior à inflação registrada no período. Mesmo assim, o montante foi limitado em razão das medidas de contenção de gastos aprovadas no final de 2024.

Mudança nas regras de cálculo

Antes, a fórmula para definir o mínimo considerava a inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) — geralmente mais favorável ao trabalhador que o IPCA, índice oficial do governo — somada à variação do PIB (Produto Interno Bruto). Nesse modelo, o valor chegaria a R$ 1.525.

Com a nova metodologia, foi incluído um limite adicional: o aumento das despesas não pode ultrapassar 2,5%. Assim, mesmo que o PIB registre, por exemplo, 3,2% de crescimento, aplica-se apenas o teto de 2,5%.

O salário mínimo tem impacto direto nas aposentadorias pagas pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e em diversos programas sociais. Por isso, o governo busca frear aumentos mais expressivos para evitar desequilíbrios no orçamento em períodos de ajuste fiscal.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Economia

Economia

Preguiçosos? Geração Z quer trabalhar para viver e não viver para trabalhar

Economia

Haddad deve repetir roteiro ao reembalar matérias derrubadas pelo Congresso

Economia

Adidas: 'O olhar democrático para a corrida é o nosso grande segredo'

Economia

Calendário Bolsa Família outubro 2025: veja todas as datas de pagamento

Economia

Brasil sanciona acordos com a Índia que facilitam investimentos

Economia

CEO de empresa de R$ 44 bilhões critica quem trabalha 'só 40h por semana'

Economia

Dia dos Professores é feriado? Saiba quem pode folgar no dia 15 de outubro

Economia

Gol se prepara para sair da Bolsa; o que o investidor deve fazer?

José Paulo Kupfer

Lula acerta ao dizer que a existência da fome é uma escolha política

Economia

TNT apresenta novas embalagens em parceria com a NBA

Economia

Crise leva Carrefour a buscar compradores para lojas na Argentina

Economia

Tarifas aumentam pressão nos preços dos EUA, diz presidente do Fed

Economia

Vale é condenada a pagar R$ 50 mil a operador de Brumadinho por trauma

Economia

Sucesso de Milei pode dar lição ao Brasil, diz The Wall Street Journal

Economia

FMI sobe previsão de PIB do Brasil em 2025, mas reduz para 2026

Economia

Em dia leve no Senado, Haddad defende taxar bets e critica derrota com MP

Economia

'Não precisamos do horário de verão neste ano', afirma ministro

Economia

'Sem MP dos impostos, risco fiscal cresce', alerta economista

Economia

Soja e milho puxam safra recorde em 2025. IBGE estima avanço de 16,8%

Economia

Amanda: Governo mostra os dentes, mas ainda pode levar dribles do Congresso

Economia

Serviços crescem 2,5% na comparação anual e atingem maior nível da história

Economia

Salário mínimo teve reajuste em 2025; saiba qual o valor do piso nacional

Economia

Como nascem as terceiras camisas dos clubes? Executivo da Adidas explica

Empreendedorismo

Fábrica de bolos que começou 'por acaso' tem 302 lojas e fatura R$ 300 mi

Economia

O que são as Sete Magníficas, que sofrem com tarifaço de Trump à China

Economia

Bolsa Família de outubro 2025: confira o calendário completo de pagamentos

Economia

Gol propõe reorganização societária para fechar capital no Brasil

Economia

Shutdown pode ser mais longo da história, diz presidente da Câmara dos EUA

Economia

Vigilante ganha ação após ser impedida de deixar posto e urinar no uniforme

Economia

Candidato é excluído de concurso para delegado por suposta ameaça a ex

Economia

Como saber se uma nota é falsa? Câmera do celular pode ajudar a identificar

Economia

Ouro supera US$ 4.100 pela 1ª vez na história com tensão entre China e EUA

Economia

CPI: ex-presidente do INSS bate boca com bolsonaristas e diz que 'CGU erra'

Economia

Além das tarifas: China e EUA travam disputa no mercado cripto

Empregos e Carreira

Polícia Penal de SP abre concurso com 1.100 vagas e salário de R$ 4.695

Economia

PRF apreende R$ 8 milhões em ouro ilegal extraído de terra yanomami

Nossa

Esta companhia aérea decidiu oferecer cerveja grátis na classe econômica

Economia

Bancos são obrigados a oferecer Pix Automático a partir de hoje; entenda

Economia

Santander abre inscrições para programa de estágio; veja como participar

Felipe Salto

Sugestões de ajuste fiscal para fechar o buraco no Orçamento de 2026

Ecoa

Haddad: 'Há caminho para que as finanças sirvam à transformação ecológica'

Economia

Shutdown nos EUA afeta dados econômicos e salários de militares

Economia

Novo crédito imobiliário amplia acesso à classe média, diz especialista

Economia

Exportações da China surpreendem em meio a novo tarifaço de Trump

Economia

No 1º relatório ESG, Aurora mostra evolução de políticas para trabalhadores

Economia

Pesquisas sobre importância da inovação para a economia conquistam o Nobel

Economia

Confira o calendário completo do saque-aniversário do FGTS 2025