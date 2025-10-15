Topo

Notícias

Rússia diz que não pagará à Geórgia a indenização determinada pelo TEDH

15/10/2025 08h38

O Kremlin afirmou, nesta quarta-feira (15), que não obedecerá a decisão do Tribunal Europeu de Direitos Humanos (TEDH), que condenou a Rússia na terça-feira a pagar mais de 253 milhões de euros (1,4 bilhão de reais) à Geórgia por uma série de infrações após a guerra de 2008.

"Não aplicaremos esta decisão", reagiu o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov.

O TEDH, com sede Estrasburgo, considerou que a Rússia impediu o livre trânsito de pessoas para a Abkhazia e Ossétia do Sul, regiões georgianas pró-Rússia que Moscou reconheceu como independentes após o conflito de 16 dias.

Segundo o tribunal, a Rússia cometeu violações como o uso excessivo da força, maus-tratos, detenções ilegais e restrições injustificáveis ao livre trânsito na linha administrativa que separa os territórios controlados pela Geórgia das duas regiões.

A sentença determina que cabe ao governo georgiano criar um "mecanismo eficaz" para distribuir os fundos entre os 29.000 afetados em um prazo de 18 meses a partir do momento do pagamento.

Embora a Rússia tenha sido expulsa do Conselho da Europa - do qual o TEDH faz parte - em 2022 após a invasão da Ucrânia, o tribunal destacou que continua sendo responsável pelas violações cometidas antes dessa data.

Moscou não considera que as decisões do TEDH sejam vinculantes e se recusa a pagar as multas.

bur/hgs/avl/fp/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Enfraquecido, Hamas promove mortes e acusa clãs de serem aliados de Israel

Madagascar entra em regime militar após golpe de Estado

Ajuda humanitária entra em Gaza, apesar de erro do Hamas na entrega de corpos de reféns

Mongaguá confirma que adolescente de 16 anos foi intoxicada por metanol

Secretário de Defesa dos EUA pede que aliados aumentem gastos com armas norte-americanas para Kiev

Inspetores da AIEA não estão atualmente no Irã, diz chefe atômico do país

Autoridade Palestina diz que está pronta para operar passagem de Rafah

Terremoto de magnitude 5,5 é registrado na região costeira do Chile, diz centro alemão

Trump ameaça tarifar Espanha por recusa em aumentar gastos com defesa da Otan

Remake de "Vale Tudo" teve o mesmo impacto do original?

Republicanos buscam proteger petroleiras da onda de processos climáticos