Russell e Antonelli renovam com a Mercedes para 2026
O piloto britânico George Russell e o italiano Kimi Antonelli estenderam seus contratos com a Mercedes para a temporada 2026 da Fórmula 1, anunciou a equipe nesta quarta-feira (15).
Russel, que venceu o Grande Prêmio de Singapura no início de outubro, vai para sua quinta temporada na escuderia alemã.
O futuro do britânico de 27 anos na Mercedes foi colocado em dúvida há alguns meses, quando surgiram rumores de que a equipe estaria interessada em contratar o tetracampeão mundial Max Verstappen.
Antonelli, de 19 anos, vive sua primeira temporada na F1 e assumiu o volante da Mercedes com a difícil missão de substituir Lewis Hamilton.
"Confirmar nosso elenco de pilotos sempre foi só uma questão de 'quando'", afirmou o chefe da equipe, Toto Wolff.
"George e Kimi mostraram ser uma dupla sólida e estamos animados para continuar nossa jornada juntos".
"Agora estamos focados nas seis últimas corridas do ano, enquanto lutamos pela segunda posição no Mundial de construtores", acrescentou Wolff.
Russell tem duas poles e duas vitórias este ano e é o quarto colocado no campeonato de pilotos, enquanto Antonelli subiu uma vez ao pódio (3º no GP do Canadá).
Os dois pilotos disputarão no próximo fim de semana o GP dos Estados Unidos, em Austin (Texas).
© Agence France-Presse