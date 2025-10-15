Topo

Restaurante Jamile está ligado à família de ex-deputado; polícia busca dono

Restaurante Jamile, em foto de arquivo, antes do desabamento
Restaurante Jamile, em foto de arquivo, antes do desabamento Imagem: Reprodução/Instagram
Mateus Araújo e Eduarda Esteves
do UOL

Do UOL, em São Paulo

15/10/2025 05h30

A Polícia Civil de São Paulo apura quem é o responsável pelo restaurante Jamile, onde um desabamento matou a cozinheira Suênia Maria Tomé Bezerra, 51. A informação é importante para definir quem deve responder civil e criminalmente pelo ocorrido e pelas condições estruturais do imóvel. Registros levam a diferentes nomes, incluindo empresas ligadas à família do ex-deputado Alberto Hiar, conhecido como Turco Loco.

O que aconteceu

Registro legal está em nome de Mislaine Monteiro Silva, que não tem histórico empresarial. Entretanto, desde a inauguração o local é apresentado como um negócio do chef Henrique Fogaça com os empresários Alberto Hiar, conhecido como Turco Loco, e Anuar Tacach.

Turco Loco foi deputado estadual de São Paulo pelo PSDB de 1999 a 2007. Ele também é sócio-fundador da marca de roupas Cavalera.

Conta de energia do Jamile está em nome da empresa da família Hiar. Uma fatura emitida em abril para o endereço do restaurante, na Bela Vista, está em nome da HAM Consultoria, uma empresa criada por Alberto Hiar e sua esposa, Valéria Stek Hiar.

Empresa da cunhada de Hiar já funcionou no mesmo endereço. Em 2012, a Tredici Bar e Restaurante Ltda. foi registrada no imóvel onde hoje opera o restaurante, como mostrou a Agência Pública. Os sócios eram André Hidalgo, fundador da Casa de Criadores, Patrícia Boyd e Viviane Esteque, cunhada de Alberto Hiar.

Filho de Turco Loco podia representar a empresa. Segundo documento registrado em cartório, Hanna Wadih Hiar Neto, filho de Alberto e Valéria Hiar, tinha procuração para representar a Tredici.
Domínio do site do Jamile está em nome de Hanna Hiar. O endereço eletrônico jamilerestaurante.com.br foi registrado em nome do filho de Turco Loco em 2015 e teve o registro renovado em setembro deste ano.

A empresa Tredici mudou de ramo e responde a processo. Em 2015, passou a atuar na área de tecnologia, mudou de endereço e ficou apenas com Viviane como sócia. Atualmente, responde a um processo judicial por dívidas de impostos.

Família Hiar e representantes não se manifestaram. A assessoria do restaurante pediu que todas as perguntas envolvendo o incidente fossem direcionadas a ela por email. A reportagem enviou perguntas e solicitações de informações sobre Alberto, Maria Luiza e Hanna Hiar, além de Anuar Tacach e o gerente José Genilson Tomé Bezerra. Também pediu explicações sobre a conta de energia estar em nome da HAM Consultoria. Nenhuma das questões foi respondida. O espaço segue aberto para manifestações.

a - Divulgação - Divulgação
Alberto Hiar, Anuar Tacach e Henrique Fogaça
Imagem: Divulgação

Foram feitos questionamentos sobre procuração e ações judiciais. O UOL perguntou por que Hanna Hiar Neto teve procuração para representar a Tredici Bar e Restaurante, qual era sua função no Jamile e se a família desejava comentar as ações judiciais e a declaração de Joana Hiar sobre desvio de recursos.

A reportagem não conseguiu contato com Anuar. A agência de marketing da qual ele é dono, a Out Of Office, também não respondeu ao pedido de entrevista.

Filha de Turco Loco é sócia do gerente do restaurante, que era irmão da vítima do desabamento. UOL apurou que José Genilson Tomé Bezerra, gerente do Jamile, é sócio em três empresas, duas delas em sociedade com Maria Luiza Hiar, irmã de Hanna Hiar e filha de Alberto: a MG Gestão de Negócios Ltda., de 2024, e Jamile Pinheiros, aberta em abril de 2025. A TBZ Tapetes e Decorações Ltda., aberta em 2024, e a única em que ele aparece sozinho. Desde o dia do desabamento, o UOL tenta contato com ele, mas não obteve retorno.

Fogaça assina o cardápio do Jamile

José Genilson e Herique Fogaça
José Genilson e Herique Fogaça
Imagem: Reprodução

Restaurante foi lançado vinculado à imagem do chef Henrique Fogaça. O Jamile foi inaugurado em 2015 como empreendimento de Fogaça, Alberto Hiar e do empresário Anuar Tacach.

Após desabamento, Fogaça negou ser sócio. O chef divulgou nota afirmando que apenas assinou o cardápio e não tem participação societária no negócio. Nenhuma documentação encontrada pelo UOL liga o nome do chef ao empreendimento.

Registro legal é de moradora de conjunto habitacional

Dona da empresa mora em um conjunto habitacional em Itapevi (SP). A Studio Bar e Restaurante Ltda. abriu o Jamille em 2019 e estava em nome de Mislaine Monteiro Silva, 30. Ela não participa de outras empresas, segundo a Jucesp (Junta Comercial do Estado de São Paulo), e não atendeu aos contatos da reportagem.

Empresa responde à execução fiscal por dívida de mais de R$ 700 mil. Em 2023, a Studio Bar passou a ser cobrada pela União por débitos do Simples Nacional, referentes a 2021 e 2022. As contas foram bloqueadas, exceto os valores destinados ao pagamento de salários.

Contador foi incluído como administrador, e endereço mudou para o do restaurante. Em 2023, o nome de Maurício Pinheiro Lopes foi adicionado ao registro da Studio Bar como responsável por assinar documentos. Ele possui empresas nas áreas de contabilidade e administração. Na mesma atualização na Jucesp, o endereço de Mislaine passou a ser o da sede do Jamile.

Conta de energia liga família Hiar ao restaurante. No processo de execução fiscal, a defesa da Studio Bar e Restaurante Ltda. apresentou uma fatura de abril de 2025 em nome da HAM Consultoria, empresa criada por Turco Loco, e sua esposa, Valéria, depois transferida à filha Maria Luiza.

HAM Consultoria tem bens bloqueados pela Justiça. Ela aparece ao lado de outras empresas da família Hiar — entre elas a Cavalera — em uma ação movida pelo governo de São Paulo que cobra dívidas de tributos estaduais.

Conta de luz HAM Jamile
Conta de luz HAM Jamile
Imagem: Reprodução

Prédio está interditado desde o acidente

Defesa Civil interditou o prédio por risco de colapso. O imóvel está classificado como irregular no Cadastro de Edificações do Município (Cedi) e funciona em um casarão antigo que passou por obras de ampliação não autorizadas.

Parte do teto de restaurante na Bela Vista desabou
Parte do teto de restaurante na Bela Vista desabou
Imagem: Divulgação/Corpo de Bombeiros de São Paulo

Prefeitura indeferiu e arquivou o pedido de reforma. A Subprefeitura da Sé informou que o processo de reforma foi arquivado. Os alvarás de funcionamento são autodeclaratórios, ou seja, não exigem vistoria prévia. Segundo o órgão, o Jamile entregou laudos técnicos em 2022, assinados por profissionais habilitados, que atestavam condições adequadas de higiene, segurança, estabilidade e habitabilidade do imóvel.

Restaurante diz que funcionava dentro da legalidade. Em nota, a assessoria afirmou que o Jamile possui alvará de funcionamento vigente, emitido após o cumprimento das exigências legais, e que o "estabelecimento estava funcionando dentro dos parâmetros legais". O Jamile "prioriza neste momento o acolhimento e o cuidado de seus funcionários" e colabora com as autoridades que investigam as causas do acidente, diz o texto.

