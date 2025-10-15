Restaurante Jamile está ligado à família de ex-deputado; polícia busca dono

A Polícia Civil de São Paulo apura quem é o responsável pelo restaurante Jamile, onde um desabamento matou a cozinheira Suênia Maria Tomé Bezerra, 51. A informação é importante para definir quem deve responder civil e criminalmente pelo ocorrido e pelas condições estruturais do imóvel. Registros levam a diferentes nomes, incluindo empresas ligadas à família do ex-deputado Alberto Hiar, conhecido como Turco Loco.

O que aconteceu

Registro legal está em nome de Mislaine Monteiro Silva, que não tem histórico empresarial. Entretanto, desde a inauguração o local é apresentado como um negócio do chef Henrique Fogaça com os empresários Alberto Hiar, conhecido como Turco Loco, e Anuar Tacach.

Turco Loco foi deputado estadual de São Paulo pelo PSDB de 1999 a 2007. Ele também é sócio-fundador da marca de roupas Cavalera.

Conta de energia do Jamile está em nome da empresa da família Hiar. Uma fatura emitida em abril para o endereço do restaurante, na Bela Vista, está em nome da HAM Consultoria, uma empresa criada por Alberto Hiar e sua esposa, Valéria Stek Hiar.

Empresa da cunhada de Hiar já funcionou no mesmo endereço. Em 2012, a Tredici Bar e Restaurante Ltda. foi registrada no imóvel onde hoje opera o restaurante, como mostrou a Agência Pública. Os sócios eram André Hidalgo, fundador da Casa de Criadores, Patrícia Boyd e Viviane Esteque, cunhada de Alberto Hiar.

Filho de Turco Loco podia representar a empresa. Segundo documento registrado em cartório, Hanna Wadih Hiar Neto, filho de Alberto e Valéria Hiar, tinha procuração para representar a Tredici.

Domínio do site do Jamile está em nome de Hanna Hiar. O endereço eletrônico jamilerestaurante.com.br foi registrado em nome do filho de Turco Loco em 2015 e teve o registro renovado em setembro deste ano.

A empresa Tredici mudou de ramo e responde a processo. Em 2015, passou a atuar na área de tecnologia, mudou de endereço e ficou apenas com Viviane como sócia. Atualmente, responde a um processo judicial por dívidas de impostos.

Família Hiar e representantes não se manifestaram. A assessoria do restaurante pediu que todas as perguntas envolvendo o incidente fossem direcionadas a ela por email. A reportagem enviou perguntas e solicitações de informações sobre Alberto, Maria Luiza e Hanna Hiar, além de Anuar Tacach e o gerente José Genilson Tomé Bezerra. Também pediu explicações sobre a conta de energia estar em nome da HAM Consultoria. Nenhuma das questões foi respondida. O espaço segue aberto para manifestações.

Alberto Hiar, Anuar Tacach e Henrique Fogaça Imagem: Divulgação

Foram feitos questionamentos sobre procuração e ações judiciais. O UOL perguntou por que Hanna Hiar Neto teve procuração para representar a Tredici Bar e Restaurante, qual era sua função no Jamile e se a família desejava comentar as ações judiciais e a declaração de Joana Hiar sobre desvio de recursos.

A reportagem não conseguiu contato com Anuar. A agência de marketing da qual ele é dono, a Out Of Office, também não respondeu ao pedido de entrevista.

Filha de Turco Loco é sócia do gerente do restaurante, que era irmão da vítima do desabamento. UOL apurou que José Genilson Tomé Bezerra, gerente do Jamile, é sócio em três empresas, duas delas em sociedade com Maria Luiza Hiar, irmã de Hanna Hiar e filha de Alberto: a MG Gestão de Negócios Ltda., de 2024, e Jamile Pinheiros, aberta em abril de 2025. A TBZ Tapetes e Decorações Ltda., aberta em 2024, e a única em que ele aparece sozinho. Desde o dia do desabamento, o UOL tenta contato com ele, mas não obteve retorno.

Fogaça assina o cardápio do Jamile

José Genilson e Herique Fogaça Imagem: Reprodução

Restaurante foi lançado vinculado à imagem do chef Henrique Fogaça. O Jamile foi inaugurado em 2015 como empreendimento de Fogaça, Alberto Hiar e do empresário Anuar Tacach.

Após desabamento, Fogaça negou ser sócio. O chef divulgou nota afirmando que apenas assinou o cardápio e não tem participação societária no negócio. Nenhuma documentação encontrada pelo UOL liga o nome do chef ao empreendimento.

Registro legal é de moradora de conjunto habitacional

Dona da empresa mora em um conjunto habitacional em Itapevi (SP). A Studio Bar e Restaurante Ltda. abriu o Jamille em 2019 e estava em nome de Mislaine Monteiro Silva, 30. Ela não participa de outras empresas, segundo a Jucesp (Junta Comercial do Estado de São Paulo), e não atendeu aos contatos da reportagem.

Empresa responde à execução fiscal por dívida de mais de R$ 700 mil. Em 2023, a Studio Bar passou a ser cobrada pela União por débitos do Simples Nacional, referentes a 2021 e 2022. As contas foram bloqueadas, exceto os valores destinados ao pagamento de salários.

Contador foi incluído como administrador, e endereço mudou para o do restaurante. Em 2023, o nome de Maurício Pinheiro Lopes foi adicionado ao registro da Studio Bar como responsável por assinar documentos. Ele possui empresas nas áreas de contabilidade e administração. Na mesma atualização na Jucesp, o endereço de Mislaine passou a ser o da sede do Jamile.

Conta de energia liga família Hiar ao restaurante. No processo de execução fiscal, a defesa da Studio Bar e Restaurante Ltda. apresentou uma fatura de abril de 2025 em nome da HAM Consultoria, empresa criada por Turco Loco, e sua esposa, Valéria, depois transferida à filha Maria Luiza.

HAM Consultoria tem bens bloqueados pela Justiça. Ela aparece ao lado de outras empresas da família Hiar — entre elas a Cavalera — em uma ação movida pelo governo de São Paulo que cobra dívidas de tributos estaduais.

Conta de luz HAM Jamile Imagem: Reprodução

Prédio está interditado desde o acidente

Defesa Civil interditou o prédio por risco de colapso. O imóvel está classificado como irregular no Cadastro de Edificações do Município (Cedi) e funciona em um casarão antigo que passou por obras de ampliação não autorizadas.

Parte do teto de restaurante na Bela Vista desabou Imagem: Divulgação/Corpo de Bombeiros de São Paulo

Prefeitura indeferiu e arquivou o pedido de reforma. A Subprefeitura da Sé informou que o processo de reforma foi arquivado. Os alvarás de funcionamento são autodeclaratórios, ou seja, não exigem vistoria prévia. Segundo o órgão, o Jamile entregou laudos técnicos em 2022, assinados por profissionais habilitados, que atestavam condições adequadas de higiene, segurança, estabilidade e habitabilidade do imóvel.

Restaurante diz que funcionava dentro da legalidade. Em nota, a assessoria afirmou que o Jamile possui alvará de funcionamento vigente, emitido após o cumprimento das exigências legais, e que o "estabelecimento estava funcionando dentro dos parâmetros legais". O Jamile "prioriza neste momento o acolhimento e o cuidado de seus funcionários" e colabora com as autoridades que investigam as causas do acidente, diz o texto.