Rádio Nacional transmite as emoções de Fortaleza e Vasco

15/10/2025 07h23

Psicólogo de formação, que aposta no controle da posse de bola, Diniz não contará com o lateral-esquerdo Paulo Henrique, que atuou em Tóquio pela seleção brasileira, marcando inclusive o primeiro gol do time de Carlo Ancelotti na derrota de 3 a 2 para o Japão. Puma Rodríguez, que atuou pela seleção do Uruguai nesta Data Fifa, é esperado para substituir PH. Quem retorna à zaga vascaína é o colombiano Carlos Cuesta.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Fortaleza e Vasco com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Rodrigo Ricardo e reportagem de Carlos Molinari. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui:

