'Racismo limita até o sonho', diz Vera Lúcia Santana, citada para o STF

O racismo e o machismo impõem barreiras que limitam até mesmo os sonhos de mulheres negras em serem indicadas a uma vaga ao STF, afirma a ministra substituta do TSE Vera Lúcia Santana no UOL News, do Canal UOL. Santana é uma das cotadas para a vaga aberta por Luis Roberto Barroso.

A nós, mulheres negras, o racismo e o machismo que se entrecruzam estabelecem limites até para o sonhar. Então, não cumpunha os meus sonhos estar, como tenho hoje, com um assento como substituta do Tribunal Superior Eleitoral. Tenho uma vida publicamente ativa no exercício da cidadania, não somente quando eu voto, mas no cotidiano. Eu tenho racionalmente muita consciência de que essa interseccionalidade do racismo e do machismo limita nossa capacidade de sonhar. Repito, não me projetei, não me coloquei, não busquei nenhuma entidade, naturalmente me honra em muito ter meu nome lembrado.

Vera Lúcia Santana

A ministra relata o peso da solidão e da responsabilidade de ser pioneira em espaços de poder e comenta um caso recente de discriminação.

Essa solitude de ser primeiro, primeira, de continuar único, única, não nos envaidece em absolutamente nada. É um exercício quase que fisicamente até doído. É doído porque você tem uma sobrecarga de responsabilidade diante dessa representação que você passa a carregar, a ostentar. Isso, ao mesmo tempo, não te protege, não te blinda da vivência de situações discriminatórias, racistas.

Vera Lúcia Santana

Há cerca de alguns meses eu mesma vivenciei uma situação de racismo. Eu fui interditada no acesso ao auditório da AGU, onde eu ia exatamente para compor uma mesa de debates promovido pela Comissão de Ética da Presidência da República e o tema era prevenção e combate ao assédio moral, assédio sexual e discriminação no mundo do trabalho, nas relações de trabalho. E não teve nada a ver com a organização em si do evento, mas era um prédio comercial e o segurança do prédio impediu o meu acesso, sequer quis ver a minha carteira, a minha identidade de ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral, eu estava lá nesta condição, então você vê que mesmo estando nesta condição, a gente não fica resguardada, protegida de absolutamente nenhuma circunstância em que qualquer pessoa negra neste país está diuturnamente submetida a vivenciar a discriminação e o racismo.

Vera Lúcia Santana

Para Vera Lúcia, a nomeação de uma mulher negra ao STF teria um peso histórico e simbólico para a sociedade.

A inscrição histórica que será do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao escolher e nomear uma mulher negra, uma jurista negra, para ter assento no Supremo Tribunal Federal, eu acho quase que eu infartaria tamanha alegria e emoção, porque seria o coroamento de todas essas lutas. Se eu visse uma irmã negra, uma companheira negra, uma colega jurista negra ser alçada ministra do Supremo Tribunal Federal, seria indescritível.

Vera Lúcia Santana

