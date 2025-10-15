Topo

Quando o PIS 2026 será pago? O que o governo já disse sobre o calendário

PIS/Pasep
PIS/Pasep
Do UOL, em São Paulo

15/10/2025 12h44

O calendário de pagamentos do PIS/Pasep de 2026 ainda não foi definido.

O que aconteceu

Calendário deve ser divulgado apenas em novembro. Segundo o MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), as datas são definidas pelo Codefat (Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador). Geralmente, essa aprovação ocorre na última reunião do conselho, que deve ser realizada no final de novembro.

Pagamento de 2026 será referente ao ano-base de 2024. Esse cenário é consequência do atraso no calendário do PIS/Pasep durante a pandemia, o que gerou um intervalo de dois anos entre o ano-base e o pagamento dos benefícios.

O valor do PIS 2026 também não foi divulgado. O valor do PIS/Pasep é calculado com base no salário mínimo vigente no ano do pagamento. Por isso, o montante do PIS 2026 só será definido após o governo Lula (PT) anunciar o novo piso salarial.

Quem tem direito ao PIS?

Para ter direito ao PIS 2026, referente ao ano-base 2024, é necessário cumprir os seguintes requisitos:

  • Ter recebido até dois salários mínimos mensais em 2024;
  • Não ter prestado serviços para pessoa física, excluindo, assim, o direito ao abono salarial do PIS 2026 para empregadas domésticas;
  • Possuir inscrição no sistema PIS/Pasep por, pelo menos, cinco anos;
  • Ter trabalhado por, no mínimo, trinta dias com registro em carteira no ano de 2024.

