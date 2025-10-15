Protocolo de grãos do Pará supera 100 signatários e cobre 96% da soja

São Paulo, 15/10/2025 - O Protocolo Verde dos Grãos do Pará ultrapassou 100 signatários e hoje abrange cerca de 3,2 milhões de toneladas de soja, o equivalente a 96% da produção estadual, conforme a mais recente auditoria da iniciativa.Na avaliação da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove), o avanço amplia a previsibilidade e segurança jurídica para a cadeia de grãos às vésperas da COP-30 em Belém, reforçando o Pará como vitrine de conformidade socioambiental. "Ultrapassar a marca dos 100 signatários mostra a força da iniciativa para garantir mercado e dar segurança jurídica à cadeia produtiva", disse em nota o diretor de Sustentabilidade da Abiove, Bernardo Pires.Criado em 2014 pelo Ministério Público Federal no Pará, o acordo define critérios para compra e financiamento de grãos no Estado, como ausência de desmatamento ilegal, Cadastro Ambiental Rural (CAR) regular, inexistência de embargos e respeito a terras indígenas e unidades de conservação. Prevê ainda combate ao trabalho infantil e escravo e exigências de saúde e segurança no campo.A governança reúne setor público e privado, incluindo Abiove, Procuradoria-Geral da República, governo do Pará, Associação Nacional de Educação Católica do Brasil (Anec), Unigrãos, cooperativas, cerealistas e entidades de produtores.