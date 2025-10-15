Topo

Notícias

Professor brasileiro morre aos 62 anos em Portugal após ida a congresso

Professor da Universidade Feevale, Gabriel Grabowski - Reprodução/Facebook
Professor da Universidade Feevale, Gabriel Grabowski Imagem: Reprodução/Facebook
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

15/10/2025 12h00

O professor da Universidade Feevale, Gabriel Grabowski, morreu ontem, aos 62 anos, em Coimbra, no centro de Portugal.

O que aconteceu

Grabowski se sentiu mal durante participação no 10º Congresso Internacional de Direitos Humanos de Coimbra, comunicou a Feevale, em nota. A causa da morte e informações sobre o velório e o sepultamento ainda não foram divulgadas.

Graduado em Filosofia, com mestrado e doutorado em Educação, dava aulas na Feevale desde outubro de 2002. Também atuava como presidente do Consinos (Conselho Regional de Desenvolvimento do Vale do Rio dos Sinos) e "integrava diversos conselhos, fóruns e entidades no âmbito da educação", disse a Feevale. "Suas contribuições na área e nas políticas públicas para o desenvolvimento comunitário permanecerão entre nós", completou.

Grabowski era considerado referência na área da educação profissional e na formação de professores. Dentre suas contribuições recentes que ganhou notoriedade está a disciplina "Felicidade: a arte do bem viver", que ministrava na Feevale.

Natural de Dom Feliciano, a 175 km ao sul de Porto Alegre, Grabowski morava na capital com a família. Ele deixa o filho Leonardo Steffens Grabowski, de 28 anos, e a esposa Clarice Maria Steffens, de 62.

Em nota, a prefeitura de Dom Feliciano lamentou a morte e ressaltou a trajetória do professor. "Grabowski deixa um legado de compromisso, inspiração e amor pela educação. Seu exemplo orgulha Dom Feliciano e permanecerá vivo na memória de todos que acreditam no poder transformador do conhecimento", escreveu.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Castelo medieval no Brasil? Estudos explicam construção em cidade da Bahia

EUA deporta ex-policial acusado de narcotráfico para a República Dominicana

'Não pintou química, pintou indústria petroquímica', diz Lula sobre Trump

113 Sul: quem é Mairlon, preso por triplo homicídio que teve condenação anulada após 15 anos

Professores terão cartão de crédito com anuidade zero, anuncia presidente da Caixa

Ministros da Defesa da Otan discutem em Bruxelas resposta conjunta após intrusões de drones russos

Crescemos na pandemia, justifica sindicato que teve R$ 389 mi bloqueados

Por que o Aeroporto de Guarulhos foi condenado a pagar R$ 1,5 mi por perda de testes de covid?

Após derrota, Lula diz a Motta que Congresso nunca teve 'tão baixo nível'

Inpasa e Amaggi desistem de joint venture para etanol de milho

Lula diz que EUA e Brasil terão conversa de negociação na quinta-feira