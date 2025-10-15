Topo

Notícias

Produtividade da cana em 2025/26 é 6,5% menor que na temporada anterior, diz CTC

15/10/2025 10h53

São Paulo, 15 - A produtividade média da cana-de-açúcar na região Centro-Sul do Brasil na safra 2025/26 é 6,5% menor que a registrada na safra anterior, mostram dados da plataforma de benchmarking do Centro de Tecnologia Canavieira (CTC). Em nota, o CTC diz que no acumulado da safra (abril a setembro), a média alcançou 77,7 toneladas por hectare, 5,5 toneladas por hectare a menos ante as 83,2 t/ha da safra passada. "A produtividade média em setembro foi similar à registrada no mesmo mês da safra anterior (71,9 t/ha contra 70,4 t/ha)", destacou na nota.Já a qualidade da cana (ATR) caiu 0,8%, de 154 quilos por tonelada (setembro de 2024) para 152,7 kg/tonelada (setembro deste ano). O ATR acumulado está em 134 kg ATR/t, contra 136,8 kg ATR/t no ciclo anterior.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Argentino Trapero exibe na Europa seu primeiro filme em inglês que o 'mundo todo pode se identificar'

EUA vão "impor custos" à Rússia se guerra na Ucrânia não terminar, diz Hegseth

Governo atende parcialmente pedido da BYD sobre taxa de importação elétrica

Petrobras está fechando acordo para fornecer combustível renovável para a COP30, diz diretora

Israel entregou a Gaza os restos mortais de outros 45 palestinos

Mãe e filha mortas: não há 'provas sólidas' do que ocorreu, dizem advogados

Triplo homicídio e condenação anulada pelo STJ: como foi o Crime da 113 Sul

Paquistão e Afeganistão concordam com trégua temporária após novos combates e ataque aéreo

Lote de água mineral é recolhido após homem ser internado no interior de SP

Reunião de famílias divididas pela Guerra da Coreia é sonho cada vez mais distante

Produtividade da cana em 2025/26 é 6,5% menor que na temporada anterior, diz CTC