Produtividade da cana em 2025/26 é 6,5% menor que na temporada anterior, diz CTC
São Paulo, 15 - A produtividade média da cana-de-açúcar na região Centro-Sul do Brasil na safra 2025/26 é 6,5% menor que a registrada na safra anterior, mostram dados da plataforma de benchmarking do Centro de Tecnologia Canavieira (CTC). Em nota, o CTC diz que no acumulado da safra (abril a setembro), a média alcançou 77,7 toneladas por hectare, 5,5 toneladas por hectare a menos ante as 83,2 t/ha da safra passada. "A produtividade média em setembro foi similar à registrada no mesmo mês da safra anterior (71,9 t/ha contra 70,4 t/ha)", destacou na nota.Já a qualidade da cana (ATR) caiu 0,8%, de 154 quilos por tonelada (setembro de 2024) para 152,7 kg/tonelada (setembro deste ano). O ATR acumulado está em 134 kg ATR/t, contra 136,8 kg ATR/t no ciclo anterior.