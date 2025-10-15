Topo

Notícias

Processo sobre resultados fiscais no 3º bimestre de 2025 volta à pauta e será votado hoje

Brasília

15/10/2025 09h18

O Tribunal de Contas da União (TCU) apresentará nesta quarta-feira, 15, o processo que trata do acompanhamento dos resultados fiscais e das execuções orçamentária e financeira da União no 3º bimestre de 2025. O item havia sido retirado da pauta no fim do mês.

A relatoria é do ministro Benjamin Zymler. Ele também esteve na relatoria do processo de acompanhamento fiscal do 2º bimestre, com a fixação de um entendimento da Corte de Contas: a adoção do piso do intervalo de tolerância para o resultado primário, em substituição ao centro da meta, é incompatível com a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Outro destaque na pauta é o processo de acompanhamento para avaliar a estruturação da Agência Nacional de Mineração como agência responsável pela regulação e fiscalização do setor minerário brasileiro.

Veja os itens previstos na pauta da sessão desta quarta:

- Acompanhamento dos resultados fiscais e das execuções orçamentária e financeira da União no 3º bimestre de 2025;

- Processo de desestatização em que se acompanha licitação para outorga de concessão do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC);

- Tomada de contas especial instaurada para apurar possíveis danos patrimoniais decorrentes de perdas de valores investidos no Projeto Sondas. Unidade jurisdicionada: Petróleo Brasileiro S.A.;

- Auditoria de conformidade, no âmbito do Fiscobras 2025, em transferências efetuadas para a realização de obras de reconstrução no Estado do Rio Grande do Sul em decorrência de eventos climáticos extremos;

- Auditoria de natureza operacional com o objetivo de avaliar a eficiência e a efetividade da fiscalização exercida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) sobre os contratos de concessão de transporte ferroviário;

- Acompanhamento com o objetivo de avaliar a estruturação da Agência Nacional de Mineração como agência responsável pela regulação e fiscalização do setor minerário brasileiro;

- Auditoria de conformidade com o objetivo de fiscalizar os principais contratos associados à implementação do Programa de Extensão da Vida Útil de Angra 1, na Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA), em Angra dos Reis/RJ.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Madagascar: entenda por que a queda do presidente não é vista como golpe militar

Uruguai, a um passo de legalizar a eutanásia

Enfraquecido, Hamas promove mortes e acusa clãs de serem aliados de Israel

Madagascar entra em regime militar após golpe de Estado

[Coluna] Dia do Professor: Chega de homenagens vazias

Ajuda humanitária entra em Gaza, apesar de erro do Hamas na entrega de corpos de reféns

Mongaguá confirma que adolescente de 16 anos foi intoxicada por metanol

Secretário de Defesa dos EUA pede que aliados aumentem gastos com armas norte-americanas para Kiev

Inspetores da AIEA não estão atualmente no Irã, diz chefe atômico do país

Autoridade Palestina diz que está pronta para operar passagem de Rafah

Terremoto de magnitude 5,5 é registrado na região costeira do Chile, diz centro alemão