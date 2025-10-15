Topo

Previsão de déficit primário de 2025 cai de R$ 69,990 bi para R$ 67,568 bi no Prisma Fiscal

Brasília

15/10/2025 10h51

A mediana do Prisma Fiscal para o déficit primário do governo central em 2025 diminuiu de R$ 69,990 bilhões em setembro para R$ 67,568 bilhões em outubro. A estimativa intermediária para 2026 também cedeu marginalmente, de R$ 81,826 bilhões para R$ 80,489 bilhões. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda nesta quarta-feira, 15.

A meta fiscal é de déficit zero este ano, com tolerância de 0,25 ponto porcentual do Produto Interno Bruto (PIB). No último Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias, o governo previa chegar a um déficit de R$ 73,459 bilhões. Retirando da conta os gastos não computados para fins de cumprimento do alvo, a projeção é negativa em R$ 30,189 bilhões. O piso da meta seria de R$ 30,970 bilhões.

O alvo de 2026 é um superávit primário de 0,25% do PIB, também com tolerância de 0,25 ponto para mais ou para menos. O governo vem negociando com o Congresso maneiras de obter a arrecadação necessária para fechar o orçamento do ano que vem, após a derrubada da Medida Provisória (MP) 1.303, que trazia alternativas ao aumento do IOF. Nesta quarta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), para tratar do tema.

Os economistas do mercado consultados pela SPE também reduziram as estimativas para a Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG) como proporção do Produto Interno Bruto (PIB). A mediana para o fim de 2025 caiu de 79,74% para 79,60%. A projeção para 2026 passou de 83,80% para 83,69%. A estimativa intermediária do Prisma Fiscal para o déficit nominal do governo central este ano permaneceu inalterada, em R$ 937,977 bilhões.

A mediana para a arrecadação federal passou de R$ 2,885 trilhões para R$ 2,887 trilhões em 2025, e de R$ 3,059 trilhões para R$ 3,085 trilhões em 2026. Com isso, a estimativa intermediária para a Receita Corrente Líquida (RCL) do governo central passou de R$ 2,325 trilhões para R$ 2,327 trilhões este ano, e de R$ 2,499 trilhões para R$ 2,509 trilhões no próximo.

A projeção do Prisma Fiscal para a despesa total do Governo Central oscilou de R$ 2,396 trilhões para R$ 2,399 trilhões em 2025. Em 2026, permaneceu estável, em R$ 2,589 trilhões.

