Presidente da Síria pedirá que a Rússia entregue Bashar al-Assad

15/10/2025 06h38

O presidente interino da Síria, Ahmed al Sharaa, pedirá nesta quarta-feira, em sua primeira visita à Rússia, a extradição do líder deposto Bashar al-Assad, declarou à AFP uma fonte do governo em Damasco.

O funcionário, que pediu para não ter a identidade revelada por não estar autorizado a falar com a imprensa, disse à AFP que "Sharaa pedirá ao presidente russo (Vladimir Putin) que entregue todos os indivíduos que cometeram crimes de guerra e estão na Rússia, em especial Bashar al-Assad".

A Rússia foi uma das principais fontes de apoio durante as mais de duas décadas de governo de Assad na Síria. Ao ser deposto em dezembro por uma coalizão de grupos armados liderados por Sharaa, o ex-presidente se refugiou em Moscou.

O novo presidente sírio, um ex-jihadista, já desembarcou em Moscou, onde terá uma reunião com Putin, segundo a agência oficial síria Sana. 

A fonte que falou sob anonimato havia declarado na terça-feira à AFP que Sharaa e Putin também devem discutir "questões econômicas sobre investimentos, a situação das bases russas na Síria e o rearmamento do novo Exército sírio".

str-lk/avl/dbh/fp

© Agence France-Presse

