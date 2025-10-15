Prefeito vira alvo do MP por nepotismo após nomear o filho para três secretarias

O Ministério Público de Minas Gerais (MP-MG) ajuizou uma ação civil pública por nepotismo contra o prefeito de Dom Joaquim, Huenerson Henrique Celestino, conhecido como Nem da Saúde (MDB), e o filho dele, que ocupa três secretarias municipais simultaneamente.

A ação foi proposta pelo promotoria de Justiça de Conceição do Mato Dentro, sob responsabilidade do promotor de Justiça Frederico Tavares de Lanna Machado, que determinou a condenação por improbidade administrativa e o afastamento imediato do filho dos cargos. Segundo o Ministério Público, o filho do prefeito não possui qualificação técnica para exercer as funções às quais foi designado.

Procurada pelo Estadão, a Prefeitura de Dom Joaquim ainda não se manifestou sobre o caso. O canal segue aberto para posicionamento.

"Dom Joaquim possui onze secretarias municipais, e três delas estão ocupadas por uma mesma pessoa: o filho do prefeito. Tal prática caracteriza nepotismo e visa beneficiar um parente em detrimento do interesse público", afirmou o promotor.

Antes da ação do MP-MG, o caso chegou ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal (STF), que, no entanto, declinou a competência para o Ministério Público Estadual, que então iniciou a investigação e propôs a ação.