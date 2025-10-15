Política monetária está funcionando e BC vê desaceleração em curso, diz Picchetti

(Reuters) - O diretor de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos do Banco Central, Paulo Picchetti, afirmou nesta quarta-feira que a política monetária está sendo transmitida às taxas de mercado e que ela está funcionando.

Os comentários de Picchetti, feitos durante seminário do JP Morgan, em Washington, estão em sintonia com falas recentes de outras autoridades do BC, no sentido de que a taxa básica Selic, atualmente em 15% ao ano, está tendo efeito sobre a economia.

De acordo com Picchetti, há uma desaceleração em curso na economia, o que está em linha com o cenário esperado pelo Banco Central. Ao mesmo tempo, ele pontuou que o BC não espera uma recessão no país.

O diretor afirmou ainda que há hoje uma preocupação sobre qual seria a taxa neutra de desemprego, mas acrescentou que, seja qual for essa taxa, o cenário atual é de um mercado de trabalho apertado. A taxa neutra de desemprego é aquela que não contribuiu para uma aceleração ou desaceleração da inflação.

Picchetti reforçou que o BC está comprometido em seguir com seu trabalho, perseguindo a meta de inflação e ajustando os juros conforme necessário.

