PIS/Pasep: Lote extra do abono começa a ser pago hoje; veja quem recebe

Serão contemplados 1,6 milhão de trabalhadores, totalizando R$ 1,5 bilhão - Getty Images
do UOL

Colaboração para o UOL

15/10/2025 12h17

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) começa a pagar hoje, dia 15, o lote extra do abono salarial do PIS/Pasep.

O que aconteceu

O lote extra foi criado para atender os trabalhadores com direito ao abono salarial cujos dados foram corretamente registrados pelos empregadores no eSocial dentro do prazo excepcional estabelecido pelo Governo —até 20 de junho de 2025. Serão contemplados 1,6 milhão de trabalhadores, totalizando R$ 1,5 bilhão.

O valor do abono salarial varia de R$ 127,00 a R$ 1.518,00, de acordo com o número de meses trabalhados no ano-base 2023. Em 2025, o pagamento do abono referente ao ano-base 2023 teve início em 17 de fevereiro e seguirá disponível até 29 de dezembro.

Entre os beneficiários, 697.814 trabalhadores são de empresas privadas, vinculados ao PIS, e receberão o pagamento pela Caixa Econômica Federal. Já 942.387 são servidores públicos, vinculados ao PASEP, e receberão pelo Banco do Brasil.

Quem tem direito ao abono?

Para ser elegível ao abono, é necessário ter trabalhado com carteira assinada — seja na iniciativa privada ou como servidor público — por pelo menos 30 dias durante o ano de 2023. Além disso, o trabalhador deve ter recebido uma média mensal de até dois salários mínimos (equivalente a R$ 2.640,00) naquele período, e estar cadastrado no programa PIS/PASEP há pelo menos cinco anos.

As informações sobre o vínculo empregatício precisam ter sido enviadas corretamente pelo empregador, seja por meio da RAIS (com prazo até 15 de maio de 2024) ou pelo sistema eSocial (com prazo até 19 de agosto de 2024), conforme o tipo de contrato.

O valor do abono é proporcional à quantidade de meses trabalhados em 2023, tomando como referência o salário mínimo estabelecido para 2025, fixado em R$ 1.518.

Como consultar e receber o abono?

A verificação do direito ao benefício pode ser feita por diversos canais: pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital, no site Gov.br, pelo telefone 158 da Central Alô Trabalho, ou presencialmente em unidades do Ministério do Trabalho.

Os beneficiários com conta na Caixa Econômica Federal terão o valor depositado automaticamente em conta corrente ou poupança. Para clientes do Banco do Brasil, o pagamento pode ser feito via PIX, transferência TED ou saque presencial nas agências. Os demais trabalhadores receberão o valor em uma poupança digital social criada pela Caixa.

