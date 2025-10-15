Topo

PicPay fecha parceria com Ademicon e entra no mercado de consórcios

15/10/2025

O banco digital PicPay, com mais de 64 milhões de clientes, anunciou nesta quarta-feira, 15, a entrada no mercado de consórcios, por meio de uma parceria com a Ademicon, maior administradora independente de consórcio do Brasil em créditos ativos.

A PicPay vai oferecer consórcios para aquisições de imóveis, veículos, motos e serviços. As linhas de crédito variam de R$ 15 mil a R$ 1 milhão.

De acordo com dados do setor, os consórcios já respondem por 25% das aquisições de imóveis no País e 35% dos veículos.

As vendas no segmento alcançaram mais de 3 milhões de cotas entre janeiro e agosto de 2025, um aumento de 11,4% em relação ao período equivalente do ano anterior, segundo a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (Abac).

No PicPay, a venda de consórcios será feita pelo aplicativo, de forma digital. A PicPay atingiu lucro líquido de R$ 208,4 milhões e receita de R$ 4,5 bilhões no primeiro semestre de 2025.

