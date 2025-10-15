PF apura diretoria anterior a irmão de Lula e teve buscas paradas no STF

A PF (Polícia Federal) pediu autorização em junho para fazer buscas no Sindnapi (Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas), mas ela só foi liberada na semana passada. A associação tem um irmão do presidente Lula como vice-presidente, mas ele não é investigado.

O que aconteceu

O pedido da PF foi feito dias antes de o processo subir para o STF (Supremo Tribunal Federal), por ordem do ministro Dias Toffoli. A PF solicitou a autorização para a Justiça Federal em São Paulo, mas isso só foi ser analisado pelo Supremo meses depois. Na prática, isso atrasou em mais de três meses a deflagração da operação.

Investigação da PF não incluiu irmão de Lula. Conhecido como Frei Chico, ele se tornou vice-presidente do Sindnapi em 2024, mas não apareceu nos relatórios do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) que identificaram movimentações suspeitas de outros diretores apenas. Por isso as buscas foram feitas somente no sindicato e nos endereços dos diretores da entidade com movimentações financeiras atípicas.

Toffoli havia determinado que todas as investigações sobre fraudes do INSS fossem concentradas no Supremo. A decisão foi revelada pela revista Piaui em 17 de junho. O ministro usou um caso sem relação com a Operação Sem Desconto para justificar a necessidade de ser avaliado o eventual envolvimento de políticos com foro privilegiado no esquema.

Fraudes são apuradas em ao menos 13 inquéritos, de diferentes regiões do país. A quantidade e a extensão do material dificultam o andamento do processo.

Pedido da PF só foi analisado pelo STF em setembro. Em agosto, as investigações saíram da alçada de Toffoli e foram redistribuídas para André Mendonça. Gabinete do ministro demorou para receber todo o material. No dia 9 de setembro, Mendonça deu 48 horas para a PGR (Procuradoria-Geral da República) se manifestar sobre o pedido da PF.

A PGR foi favorável a mais buscas. Paulo Gonet endossou os pedidos de buscas, quebra de sigilos e bloqueio de bens dos investigados em 16 de setembro, apontando a necessidade de serem cumpridos logo. "A natureza cautelar e imediata das medidas formuladas na representação recomenda a sua apreciação desde logo, sob pena de esvaziamento da utilidade que as legitima."

Mendonça autorizou a operação e bloqueou bens. No dia 6 de outubro, ele autorizou as buscas e também o sequestro de R$ 389 milhões do Sindnapi. O valor é maior do que o solicitado inicialmente pela PF e atende a um pedido da PGR. Segundo um relatório mais atualizado da CGU (Controladoria-Geral da União), o Sindnapi recebeu R$ 389 milhões do INSS de 2019 a janeiro de 2025. Os valores são decorrentes do acordo de cooperação técnica que permitiu ao sindicato realizar os descontos diretamente em folha.

Linha do tempo

13 de agosto de 2024 - Frei Chico é eleito vice-presidente do sindicato

- Frei Chico é eleito vice-presidente do sindicato 23 de abril - 1ª fase da Operação Sem Desconto - Sindnapi não é alvo

- 1ª fase da Operação Sem Desconto - Sindnapi não é alvo 17 de junho - Em decisão sigilosa, Toffoli manda todas as investigações sobre fraudes do INSS serem enviadas ao STF

- Em decisão sigilosa, Toffoli manda todas as investigações sobre fraudes do INSS serem enviadas ao STF 23 de junho - PF pede autorização para nova fase da operação em São Paulo

- PF pede autorização para nova fase da operação em São Paulo 25 de agosto - Caso é enviado a Mendonça

- Caso é enviado a Mendonça 6 de outubro - Mendonça autoriza operação e pede bloqueio de bens de sindicato

Cúpula do Sindnapi na mira da PF

A investigação aponta suspeita de lavagem de dinheiro envolvendo a cúpula do Sindnapi. A PF identificou que cinco dirigentes que comandavam a associação até 2024 tiveram movimentações financeiras suspeitas. Elas foram reveladas em dois relatórios do Coaf.

O ex-presidente do sindicato já morreu. João Batista Innocentini apareceu em relatórios do Coaf. Outros quatro dirigentes suspeitos continuam na atual gestão do Sindnapi, segundo consta no site da entidade. São eles: Milton Baptista de Souza Filho (presidente), Luiz Antônio Adriano da Silva (secretário-geral), Anísio Ferreira de Souza (tesoureiro) e Carlos Cavalcante de Lacerda (diretor de assuntos previdenciários).

Todos foram alvos de buscas da PF. PF e PGR apontam que o grupo desviava dinheiro da entidade. A conclusão vem das movimentações suspeitas, que incluem transferência de dinheiro até para uma construtora que não possui funcionários e está registrada em um endereço residencial.

Sindicato diz que cresceu na pandemia e fala em abuso em decisão de Mendonça. Em nota, a entidade afirmou desconhecer o teor da investigação que provocou a determinação do ministro e declarou que seus atos são "amparados em uma contabilidade verificável e pela transparência administrativa e jurídica". Disse ainda que tem como comprovar os serviços prestados aos filiados.

Cabe lembrar que essa forma de atuação delituosa, misturando diversos indivíduos e criando diversas empresas, com a pulverização e o fracionamento em várias transferências de débito e crédito, é bem comum quando se movimenta tamanha quantidade de dinheiro,

caracterizando a própria lavagem do capital e dificultando as investigações.

Pedido de buscas da Polícia Federal