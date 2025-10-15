Petróleo fecha em mínima de 5 meses com tensão EUA-China e alerta de excedente de oferta

Por Scott DiSavino

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo caíram nesta quarta-feira para mínimas de cinco meses, devido à escalada das tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China e à previsão da Agência Internacional de Energia (IEA, na sigla em inglês) de um excedente de oferta em 2026.

Os futuros do petróleo Brent caíram 0,8%, para fechar a US$61,91 por barril. Os contratos futuros do West Texas Intermediate (WTI) dos Estados Unidos caíram 0,7%, para fechar a US$58,27. Esses foram os preços mais baixos para ambos os índices de referência desde 7 de maio, pelo segundo dia consecutivo.

O Bank of America disse que os preços do Brent podem cair abaixo de US$50 por barril se as tensões comerciais entre os EUA e a China se intensificarem, enquanto a produção da Opep+ aumenta.

Os dois maiores consumidores de petróleo do mundo renovaram sua guerra comercial na última semana, com os EUA e a China impondo taxas portuárias adicionais aos navios que transportam cargas entre eles. As medidas de retaliação podem interromper os fluxos globais de frete.

Na semana passada, a China anunciou que aumentaria os controles de exportação de terras raras e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou aumentar as tarifas sobre os produtos chineses para 100% e endurecer as restrições à exportação de software a partir de 1º de novembro.

Nesta quarta-feira, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, insistiu que Washington não queria aumentar o conflito comercial, acrescentando que Trump está pronto para se reunir com o presidente chinês Xi Jinping na Coreia do Sul no final deste mês.

(Reportagem de Scott DiSavino em Nova York, Stephanie Kelly em Londres, Sam Li em Pequim e Jeslyn Lerh em Cingapura)