Petrobras concede contratos de águas profundas à Halliburton

(Reuters) - A Halliburton disse nesta quarta-feira que ganhou vários contratos da Petrobras para fornecer embarcações, soluções de dados e válvulas de segurança em campos de águas profundas, disse a empresa estadunidense em comunicado.

Adicionalmente, a prestadora de serviços para o setor de energia disse que a sua subsidiária Stim Star Brasil, adaptada para a atividade da Petrobras, fornecerá serviços com foco na produtividade do reservatório e na melhoria do desempenho dos ativos.

Os contratos, que não tiveram seus valores revelados, estão previstos para começar em 2026.

(Por Joao Manuel Mauricio em Gdansk, edição Michael Susin)