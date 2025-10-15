Topo

Notícias

Petrobras concede contratos de águas profundas à Halliburton

15/10/2025 09h54

(Reuters) - A Halliburton disse nesta quarta-feira que ganhou vários contratos da Petrobras para fornecer embarcações, soluções de dados e válvulas de segurança em campos de águas profundas, disse a empresa estadunidense em comunicado.

Adicionalmente, a prestadora de serviços para o setor de energia disse que a sua subsidiária Stim Star Brasil, adaptada para a atividade da Petrobras, fornecerá serviços com foco na produtividade do reservatório e na melhoria do desempenho dos ativos.

Os contratos, que não tiveram seus valores revelados, estão previstos para começar em 2026.

(Por Joao Manuel Mauricio em Gdansk, edição Michael Susin)

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Secretário do Tesouro do EUA está 'otimista' sobre negociações comerciais com a China

Astrônomos observam formação de anéis ao redor do corpo celeste Chiron

Licenciamento ambiental: o que está em jogo em votação de vetos de Lula

Madagascar: entenda por que a queda do presidente não é vista como golpe militar

Uruguai, a um passo de legalizar a eutanásia

Enfraquecido, Hamas promove mortes e acusa clãs de serem aliados de Israel

Madagascar entra em regime militar após golpe de Estado

[Coluna] Dia do Professor: Chega de homenagens vazias

Ajuda humanitária entra em Gaza, apesar de erro do Hamas na entrega de corpos de reféns

Mongaguá confirma que adolescente de 16 anos foi intoxicada por metanol

Secretário de Defesa dos EUA pede que aliados aumentem gastos com armas norte-americanas para Kiev