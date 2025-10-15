'Pele aveludada e sequinha': testei protetor solar com toque seco da Sallve

Estava em busca de um novo protetor solar facial que me protegesse dos raios solares e, ao mesmo tempo, tivesse uma textura leve, sem deixar aquela péssima sensação de pele grudenta. Por isso, decidi testar o protetor solar da Sallve, que promete entregar justamente essa sensação de toque seco.

Com FPS (fator de proteção solar) 50 e proteção contra a poluição, notei que o produto controlou bem a oleosidade ao longo do dia e também manteve a maquiagem no lugar. Confira o teste completo do protetor solar, os pontos de atenção e para quem pode valer a pena:

O que eu gostei?

Toque seco. Muitos protetores solares deixam a pele grudenta, o que sempre foi um incômodo para mim. Ao usar esse protetor, a sensação é de uma pele aveludada e sequinha, como se eu não estivesse usando nada.

Absorção rápida. É uma loção bastante fluída, o que facilita espalhar bem pelo rosto, pescoço, nuca e colo. Ele proporciona uma textura macia e suave no rosto, sendo absorvido pela pele em questão de segundos.

Acabamento mate. Sabe aquela camada esbranquiçada (também chamada de "white cast") ao passar o protetor solar no rosto? O produto da Sallve é ideal para quem quer evitar isso. Ele não deixou nenhum resquício na minha pele e o melhor: cumpriu o acabamento matte prometido.

Controle da oleosidade. Por ter uma pele oleosa, o uso diário desse protetor ajudou a regular a oleosidade e textura do meu rosto sem ressecar, já que a fórmula possui niacinamida (ativo que, entre outras coisas, controla a produção de sebo e reduz o tamanho dos poros da pele). Com o uso prolongado, foi perceptível a melhora no viço, além de o produto proporcionar um aspecto mais natural e saudável.

Antes (esq.) e depois (dir.) de usar o protetor solar da Sallve Imagem: Amanda Marques/ Colaboração para o Guia de Compras UOL

Compatível com maquiagem. O protetor não craquela em nada a maquiagem, ajudando até mesmo na fixação de produtos, como o corretivo e a base. Usar o protetor antes da maquiagem fez uma diferença também na textura, disfarçando a aparência de alguns poros.

Sem alergia. Minha pele não se acostuma bem com produtos aplicados diariamente, resultando muitas vezes em manchas ou sensação de calor, porém esse protetor foi uma exceção. Senti que, mesmo tendo uma pele sensível, ela aceitou bem o protetor.

Pontos de atenção

Duração do efeito. Apesar de ser eficiente na proteção contra os raios solares (FPS 50), a marca recomenda a reaplicação a cada duas horas, o que considero pouco prático na correria do dia a dia.

Não é resistente à água. Ao usar na praia, foi necessário reaplicar sempre após o banho de mar. Também precisei aplicar com ainda mais frequência durante a musculação e a corrida, quando o suor é maior.

Fragrância leve. Apesar de a Sallve afirmar que o protetor não possui fragrância, é possível captar um aroma doce e bem típico de hidratante. Particularmente, acho agradável e não causa qualquer incômodo.

O que mudou para mim?

Por ter uma pele oleosa, o protetor solar da Sallve foi essencial na minha rotina de skincare. O toque seco e o controle da oleosidade foram os grandes diferenciais, tornando a compra ainda mais vantajosa.

A proteção com a pele do rosto ficou mais eficiente e, finalmente, me despedi da sensação pegajosa que outros protetores deixavam na minha pele.

Para quem indico?

O protetor solar é indicado para todos os tipos de pele. Mas indico, principalmente, para quem busca um protetor solar com alta proteção, efeito matte e toque seco para adicionar no ritual de skincare.

Também vai ajudar quem usa maquiagem, pois o protetor pode ser um aliado extra, ajudando na fixação e no aspecto uniforme da pele.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.