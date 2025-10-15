Paquistão e Afeganistão concordam com trégua temporária após novos combates e ataque aéreo

ISLAMABAD/CABUL (Reuters) - Paquistão e Afeganistão concordaram com um "cessar-fogo temporário" na quarta-feira, disse Islamabad, depois que um ataque aéreo e combates terrestres aumentaram as tensões entre os vizinhos do sul da Ásia, matando mais de uma dúzia de civis.

Os combates de quarta-feira ao longo da fronteira volátil e disputada abalaram uma paz frágil após os confrontos do fim de semana que mataram dezenas de pessoas, os piores entre os dois países islâmicos desde que o Taliban tomou o poder em Cabul em 2021.

Uma nota do Ministério das Relações Exteriores do Paquistão informou que os dois países decidiram implementar um "cessar-fogo temporário" por 48 horas a partir de 10h (de Brasília) na quarta-feira.

"Durante esse período, ambos os lados farão esforços sinceros, por meio de um diálogo construtivo, para encontrar uma solução positiva para essa questão complexa, mas solucionável", disse o comunicado, acrescentando que a trégua foi acordada a pedido do governo afegão do Taliban.

O porta-voz da administração do Taliban afegão, Zabihullah Mujahid, afirmou que o acordo de cessar-fogo foi resultado da "solicitação e insistência do lado paquistanês".

Cabul orienta todas as suas forças a observar o cessar-fogo, desde que o outro lado não cometa agressão, disse ele em um comunicado.

O recente atrito entre os dois antigos aliados surgiu depois que Islamabad exigiu que a administração do Taliban enfrentasse os militantes que intensificaram os ataques no Paquistão, dizendo que eles operam a partir de refúgios no Afeganistão.

O Taliban nega a alegação e acusa os militares paquistaneses de conspirar contra o Afeganistão, espalhando informações errôneas, provocando tensão na fronteira e abrigando militantes ligados ao Estado Islâmico para minar a estabilidade e a soberania do país.

Os militares paquistaneses negam as acusações e apontam para ataques no Paquistão pelo ISIS-K, ou Estado Islâmico Khorasan, a afiliada regional do grupo Estado Islâmico que atua nos países vizinhos.

(Reportagem de Saeed Shah, Asif Shahzad, Mushtaq Ali, Saleem Ahmed e Mohammad Yunus Yawar)