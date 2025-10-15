Topo

Notícias

Papa Leão XIV é presenteado com cavalo puro-sangue árabe

15/10/2025 12h02

O papa Leão XIV, amante da equitação, recebeu nesta quarta-feira (14) um cavalo puro-sangue, um presente inusitado de um fiel proprietário de um haras na Polônia, anunciou o Vaticano.

O fiel presenteou o papa com este cavalo de 12 anos de idade, batizado como Proton, para que fosse leiloado com fins beneficentes, informou o serviço de imprensa do Vaticano.

As imagens divulgadas pelo Vaticano mostram o líder da Igreja Católica caminhando ao lado do cavalo de pelagem clara, segurando-o pelas rédeas, visivelmente à vontade, antes de posar ao seu lado durante sua audiência geral no Vaticano.

Antes de ser eleito papa, Robert Francis Prevost costumava montar a cavalo regularmente no Peru, onde foi missionário por cerca de 20 anos.

"Quando vi essas fotos do futuro papa montando a cavalo no Peru, tive a ideia de presenteá-lo com um magnífico cavalo árabe, digno, já que o branco está associado à batina papal", disse Andrzej Michalski, o fiel dono do haras, ao Vatican News.

"O papa ficou encantado" com este presente, acrescentou.

Os papas recebem inúmeros presentes de fiéis ou celebridades, que frequentemente são leiloados com fins beneficentes.

Durante seus 12 anos de pontificado (2013-2025), o papa Francisco recebeu, entre outras coisas, dois burros e uma Lamborghini com as cores do Vaticano.

cmk/jra/mm/hgs/rnr/dd/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Após derrota, Lula diz a Motta que Congresso nunca teve 'tão baixo nível'

Lula diz que EUA e Brasil terão conversa de negociação na quinta-feira

Criador da série 'Adolescência' convida pais a escreverem aos filhos para projeto editorial

Com dor e lágrimas, japonesa Naomi Osaka avança às quartas do WTA 250 de Osaka

Orientação é demitir, diz Gleisi sobre aliados de quem votou contra governo

Cidade espanhola proíbe adoção de gatos pretos no Halloween para evitar rituais e maus-tratos

Papa Leão XIV é presenteado com cavalo puro-sangue árabe

Explosões são registradas em duas pontes no litoral do Equador

UE quer um 'muro' antidrones plenamente operacional até 2027

Professor brasileiro morre aos 62 anos em Portugal após ida a congresso

Chefe do Tesouro dos EUA diz não acreditar que China queira ser "agente do caos"