Topo

Notícias

Diário de guerra: palestino mostra vida em tenda e soluções criativas

Influenciador palestino Mohamed Al Khalidi fez diário de guerra no Instagram - Reprodução/Instagram @m7md_vo
Influenciador palestino Mohamed Al Khalidi fez diário de guerra no Instagram Imagem: Reprodução/Instagram @m7md_vo
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

15/10/2025 05h30

Da vida em tendas, em meio à fome e mortes de familiares, ao alívio de poder retornar para a casa, Palestino emociona ao contar o seu dia a dia em Gaza durante a guerra entre Israel e o Hamas.

O que aconteceu

O influenciador palestino Mohamed Al Khalidi fez do seu perfil no Instagram um diário de guerra. Desde o começo do conflito, ele usou a rede social para contar como foi a vida nestes últimos dois anos na Faixa de Gaza. Hoje, ele tem mais de 2,7 milhões de seguidores.

Com o fim da guerra, Mohamed se prepara para retornar para a casa. Desde a escalada do conflito, quase dois milhões de palestinos tiveram que se deslocar por causa dos bombardeios, da fome e da falta de ajuda humanitária. Estima-se que 90% das moradias tenham sido destruídas. Hospitais, escolas e outros prédios públicos também deixaram de existir.

Ainda não consigo acreditar que a guerra acabou. Mal posso esperar para voltar para a casa. Espero que este seja o último vídeo da barraca. Não esperávamos voltar e nos esforçamos para tornar o lugar adequado para viver, mas não importa o que fizéssemos, continua sendo apenas uma barraca.
Mohamed Al Khalidi, em post no Instagram

Envolvidos no conflito aceitaram os termos de um acordo de cessar-fogo. A primeira fase do acordo, que estipula a libertação de reféns israelenses e de prisioneiros palestinos, foi cumprida ontem. Na sequência, líderes mundiais viajaram para o Egito, onde estão sendo discutidos os próximos passos do plano de 20 pontos proposto pelos EUA.

Em janeiro, depois de 15 meses vivendo em acampamentos, a família de Mohamed pôde voltar para a casa, na cidade de Gaza. Eles se surpreenderam ao encontrá-la de pé. O imóvel tinha algumas janelas quebradas e muita poeira, mas estava em condições muito melhores do que outros no bairro, onde a maioria foi reduzida a escombros, segundo o jovem. Agora, a família ainda não sabe o que a espera.

Depois que cheguei em casa, me senti estranho. Esqueci completamente da vida na tenda, como se estivesse na minha casa há muito tempo e tivesse me acostumado muito com ela, mesmo depois de uma ausência de mais de um ano.
Mohamed, em entrevista ao The National, site que cobre o Oriente Médio

Nove meses depois, porém, Mohamed foi forçado a se deslocar novamente e voltou a viver em barracas. "De casa para uma barraca novamente. (...) Ainda não consigo aceitar a ideia de ser deslocado de casa e ir para uma barraca, pois morei lá por muito tempo e conheço o sofrimento", escreveu na ocasião.

Influenciador mostrou casamento improvisado, dicas do que comer e de como enfrentar o calor nas tendas. Em um vídeo, ele colheu folhas de amoreira e, junto com sua mãe, fez rolinhos recheados com arroz. Em outro, ele ensinou a cultivar grãos em potes.

Perda de peso no decorrer do tempo é notória. Uma série de fotos de antes e durante a guerra foram publicadas no perfil.

Mohamed pede doações para sobreviver. Por meio da plataforma chuffed, ele recebe doações. Já arrecadou mais de 45 mil euros, o equivalente a pouco mais de R$ 291,5 mil na cotação de hoje.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Relator da reforma administrativa tem sogra empregada por vereador no Rio

Câmara de SP vota projeto que cria 'universidade' para agentes de segurança

Perigo à vista? Bactérias congeladas no Ártico há 40 mil anos estão vivas

Medicina de cativeiro: como é cuidado de reféns livres após 2 anos em Gaza

Um lado macho, outro fêmea: aranha com dois sexos simultâneos é descoberta

Diário de guerra: palestino mostra vida em tenda e soluções criativas

Restaurante Jamile está ligado à família de ex-deputado; polícia busca dono

IPC cai mais do que o previsto em setembro na China

Explosão de carro-bomba deixa um morto em Guayaquil, no Equador

Bombas não detonadas representam grande risco em Gaza, alerta ONG

Mulher tenta abrir porta de emergência após ouvir 'latido' em avião nos EUA