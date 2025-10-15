Diário de guerra: palestino mostra vida em tenda e soluções criativas

Da vida em tendas, em meio à fome e mortes de familiares, ao alívio de poder retornar para a casa, Palestino emociona ao contar o seu dia a dia em Gaza durante a guerra entre Israel e o Hamas.

O que aconteceu

O influenciador palestino Mohamed Al Khalidi fez do seu perfil no Instagram um diário de guerra. Desde o começo do conflito, ele usou a rede social para contar como foi a vida nestes últimos dois anos na Faixa de Gaza. Hoje, ele tem mais de 2,7 milhões de seguidores.

Com o fim da guerra, Mohamed se prepara para retornar para a casa. Desde a escalada do conflito, quase dois milhões de palestinos tiveram que se deslocar por causa dos bombardeios, da fome e da falta de ajuda humanitária. Estima-se que 90% das moradias tenham sido destruídas. Hospitais, escolas e outros prédios públicos também deixaram de existir.

Ainda não consigo acreditar que a guerra acabou. Mal posso esperar para voltar para a casa. Espero que este seja o último vídeo da barraca. Não esperávamos voltar e nos esforçamos para tornar o lugar adequado para viver, mas não importa o que fizéssemos, continua sendo apenas uma barraca.

Mohamed Al Khalidi, em post no Instagram

Envolvidos no conflito aceitaram os termos de um acordo de cessar-fogo. A primeira fase do acordo, que estipula a libertação de reféns israelenses e de prisioneiros palestinos, foi cumprida ontem. Na sequência, líderes mundiais viajaram para o Egito, onde estão sendo discutidos os próximos passos do plano de 20 pontos proposto pelos EUA.

Em janeiro, depois de 15 meses vivendo em acampamentos, a família de Mohamed pôde voltar para a casa, na cidade de Gaza. Eles se surpreenderam ao encontrá-la de pé. O imóvel tinha algumas janelas quebradas e muita poeira, mas estava em condições muito melhores do que outros no bairro, onde a maioria foi reduzida a escombros, segundo o jovem. Agora, a família ainda não sabe o que a espera.

Depois que cheguei em casa, me senti estranho. Esqueci completamente da vida na tenda, como se estivesse na minha casa há muito tempo e tivesse me acostumado muito com ela, mesmo depois de uma ausência de mais de um ano.

Mohamed, em entrevista ao The National, site que cobre o Oriente Médio

Nove meses depois, porém, Mohamed foi forçado a se deslocar novamente e voltou a viver em barracas. "De casa para uma barraca novamente. (...) Ainda não consigo aceitar a ideia de ser deslocado de casa e ir para uma barraca, pois morei lá por muito tempo e conheço o sofrimento", escreveu na ocasião.

Influenciador mostrou casamento improvisado, dicas do que comer e de como enfrentar o calor nas tendas. Em um vídeo, ele colheu folhas de amoreira e, junto com sua mãe, fez rolinhos recheados com arroz. Em outro, ele ensinou a cultivar grãos em potes.

Perda de peso no decorrer do tempo é notória. Uma série de fotos de antes e durante a guerra foram publicadas no perfil.

Mohamed pede doações para sobreviver. Por meio da plataforma chuffed, ele recebe doações. Já arrecadou mais de 45 mil euros, o equivalente a pouco mais de R$ 291,5 mil na cotação de hoje.