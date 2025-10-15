Topo

Notícias

Orientação é demitir, diz Gleisi sobre aliados de quem votou contra governo

A ministra das Relações Institucionais do governo Lula, Gleisi Hoffmann (PT) - Evaristo Sá/AFP
A ministra das Relações Institucionais do governo Lula, Gleisi Hoffmann (PT) Imagem: Evaristo Sá/AFP
do UOL

Do UOL, em São Paulo

15/10/2025 12h18Atualizada em 15/10/2025 12h18

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT), disse que a orientação é demitir indicados de deputados que votaram contra a Medida Provisória do IOF. O UOL mostrou, na segunda-feira, que o governo havia demitido 10 aliados de deputados que votaram contra a MP.

Demissões

Ao jornal O Globo, a ministra afirmou que o governo Lula reorganiza neste momento a base de deputados na Câmara. "Quem votou contra a Medida Provisória, que era de interesse do país, não pode permanecer. Votou contra o governo", diz Gleisi. Na semana passada, os parlamentares votaram para adiar a votação da MP e, na prática, a aprovação fez a medida caducar.

Relacionadas

'Derrota imposta ao povo brasileiro', diz Lula sobre MP caducada

Veja como votou cada deputado na MP que traria R$ 17 bilhões aos cofres

Tarcísio rebate Haddad sobre MP: 'Tenha vergonha e respeite o brasileiro'

Nossa orientação é afastar os indicados de deputados que votaram contra. Demitir, e depois a gente vai reorganizar a base. Já houve um revés com o decreto do IOF (derrubado pelo Congresso). Como teve a reincidência, temos não só o direito, mas o dever de reorganizar a base.

Temos muitos deputados com quem conversar. Nosso primeiro foco são os que não estavam na votação. Num segundo momento, podemos falar com alguns que possam ter se arrependido, se justificado e façam o compromisso daqui para frente de votar as matérias com o governo.

Conseguimos aprovar matérias importantes, como a isenção do Imposto de Renda, na Câmara. Agora, acredito que o Senado também não faltará ao Brasil. Aprovamos a medida da energia elétrica, que desonera quem consome até 80 KW. Tivemos reveses como na questão do IOF, mas eu acho que a situação ficou pior para o Congresso do que para o governo do ponto de vista da política. E agora com a MP 1303 (alternativa ao IOF). Queremos ter uma relação de tranquilidade com o Congresso, mas ela tem que ser franca, objetiva e leal.

Críticas a Tarcísio

Gleisi também fez críticas ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que teria atuado para derrotar a MP defendida pelo governo Lula. O ministro Fernando Haddad (PT) também havia feito críticas ao governador e afirmou que sua atuação contra a Medida Provisória ocorreu para "proteger a Faria Lima". Tarcísio rebateu e afirmou que trabalha por São Paulo.

A postura do Tarcísio tem sido lamentável. Teria que se preocupar com São Paulo. Já é a segunda ou terceira intervenção que ele faz em Brasília para tentar defender os interesses dele. Teve uma grande intervenção na anistia e deu no que deu. Agora, de novo, operando contra o Brasil. É um desserviço o que esse governador está fazendo.

É difícil a gente prever quem vai ser candidato à Presidência [sobre Tarcísio como possível adversário]. Nós só temos uma certeza: o Lula será.

Eleições 2026

Segundo Gleisi, o governo vai trabalhar para que os partidos apoiem Lula em 2026 "em sua totalidade". A ministra cita que partidos como MDB e PSD apoiaram o presidente em 2022, mas não todos os integrantes. A permanência de repetir Geraldo Alckmin (PSB) como vice na chapa, segundo ela, "obviamente depende de uma conversa dele com o presidente e os partidos".

É possível que a gente tenha partes desses partidos apoiando e não a totalidade. Em 2022, por exemplo, partes consideráveis de MDB e PSD já apoiaram. Penso que isso vai se repetir em 2026. Vamos trabalhar o máximo que pudermos para trazer o partido por inteiro, fazendo uma coligação. O Republicanos e o PP terão partes conosco. Com o União Brasil, por exemplo, temos uma caminhada conjunta no Amapá e podemos ter no Pará. Esse tipo de arranjo partidário para apoiar o Lula é bem possível.

É muito importante que haja essa construção dos palanques. Em Minas, o presidente tem falado muito no Rodrigo Pacheco ser o candidato a governador. Ele [Lula] está convencido que, se for candidato, [Pacheco] vai ser eleito. Em São Paulo, nós temos nomes importantes: Haddad, Alckmin... O PT não ficará sem palanque bom.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Russell e Antonelli renovam com a Mercedes para 2026

EUA prepara outro pacote de ajuda de US$ 20 bilhões para a Argentina

Em sua primeira visita a Moscou, presidente interino da Síria deve pedir entrega de Al-Assad a Putin

Caso Ruy Ferraz: polícia prende suspeito de coordenar parte da execução

Comissão Europeia quer incitar correntistas a investirem os ? 10 trilhões adormecidos em poupança

Castelo medieval no Brasil? Estudos explicam construção em cidade da Bahia

EUA deporta ex-policial acusado de narcotráfico para a República Dominicana

'Não pintou química, pintou indústria petroquímica', diz Lula sobre Trump

113 Sul: quem é Mairlon, preso por triplo homicídio que teve condenação anulada após 15 anos

Professores terão cartão de crédito com anuidade zero, anuncia presidente da Caixa

Ministros da Defesa da Otan discutem em Bruxelas resposta conjunta após intrusões de drones russos