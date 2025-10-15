Orientação é demitir, diz Gleisi sobre aliados de quem votou contra governo

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT), disse que a orientação é demitir indicados de deputados que votaram contra a Medida Provisória do IOF. O UOL mostrou, na segunda-feira, que o governo havia demitido 10 aliados de deputados que votaram contra a MP.

Demissões

Ao jornal O Globo, a ministra afirmou que o governo Lula reorganiza neste momento a base de deputados na Câmara. "Quem votou contra a Medida Provisória, que era de interesse do país, não pode permanecer. Votou contra o governo", diz Gleisi. Na semana passada, os parlamentares votaram para adiar a votação da MP e, na prática, a aprovação fez a medida caducar.

Nossa orientação é afastar os indicados de deputados que votaram contra. Demitir, e depois a gente vai reorganizar a base. Já houve um revés com o decreto do IOF (derrubado pelo Congresso). Como teve a reincidência, temos não só o direito, mas o dever de reorganizar a base.

Temos muitos deputados com quem conversar. Nosso primeiro foco são os que não estavam na votação. Num segundo momento, podemos falar com alguns que possam ter se arrependido, se justificado e façam o compromisso daqui para frente de votar as matérias com o governo.

Conseguimos aprovar matérias importantes, como a isenção do Imposto de Renda, na Câmara. Agora, acredito que o Senado também não faltará ao Brasil. Aprovamos a medida da energia elétrica, que desonera quem consome até 80 KW. Tivemos reveses como na questão do IOF, mas eu acho que a situação ficou pior para o Congresso do que para o governo do ponto de vista da política. E agora com a MP 1303 (alternativa ao IOF). Queremos ter uma relação de tranquilidade com o Congresso, mas ela tem que ser franca, objetiva e leal.

Críticas a Tarcísio

Gleisi também fez críticas ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que teria atuado para derrotar a MP defendida pelo governo Lula. O ministro Fernando Haddad (PT) também havia feito críticas ao governador e afirmou que sua atuação contra a Medida Provisória ocorreu para "proteger a Faria Lima". Tarcísio rebateu e afirmou que trabalha por São Paulo.

A postura do Tarcísio tem sido lamentável. Teria que se preocupar com São Paulo. Já é a segunda ou terceira intervenção que ele faz em Brasília para tentar defender os interesses dele. Teve uma grande intervenção na anistia e deu no que deu. Agora, de novo, operando contra o Brasil. É um desserviço o que esse governador está fazendo.

É difícil a gente prever quem vai ser candidato à Presidência [sobre Tarcísio como possível adversário]. Nós só temos uma certeza: o Lula será.

Eleições 2026

Segundo Gleisi, o governo vai trabalhar para que os partidos apoiem Lula em 2026 "em sua totalidade". A ministra cita que partidos como MDB e PSD apoiaram o presidente em 2022, mas não todos os integrantes. A permanência de repetir Geraldo Alckmin (PSB) como vice na chapa, segundo ela, "obviamente depende de uma conversa dele com o presidente e os partidos".

É possível que a gente tenha partes desses partidos apoiando e não a totalidade. Em 2022, por exemplo, partes consideráveis de MDB e PSD já apoiaram. Penso que isso vai se repetir em 2026. Vamos trabalhar o máximo que pudermos para trazer o partido por inteiro, fazendo uma coligação. O Republicanos e o PP terão partes conosco. Com o União Brasil, por exemplo, temos uma caminhada conjunta no Amapá e podemos ter no Pará. Esse tipo de arranjo partidário para apoiar o Lula é bem possível.