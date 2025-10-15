Triplo homicídio e condenação anulada pelo STJ: como foi o Crime da 113 Sul

Francisco Mairlon Barros Aguiar, condenado a 55 anos de prisão por suposta participação no "Crime da 113 Sul", teve sua sentença anulada pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça). O crime, ocorrido em 28 de agosto de 2009, ganhou repercussão nacional.

O que aconteceu

Triplo homicídio ocorreu em Brasília. Os corpos do ex-ministro do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) José Guilherme Villela, da esposa dele, Maria Carvalho Villela, e da empregada Francisca Nascimento da Silva foram encontrados no apartamento da família na quadra 113 da Asa Sul. As vítimas foram mortas com mais de 70 facadas, no total.

A filha do casal, a arquiteta Adriana Vilella, seria a mandante do crime, concluiu o tribunal do júri na ocasião. Já os executores do crime seriam o ex-porteiro do prédio onde a família Villela vivia, Leonardo Campos Alves; o sobrinho dele, Paulo Cardoso Santana; e um comparsa, Francisco.

Em setembro deste ano, a Sexta Turma do STJ anulou o júri que condenou Adriana a 61 anos de prisão. Como era ré primária, ela recorreu em liberdade. Como a corte anulou toda a ação penal, o caso volta à fase de instrução, que é quando são colhidas e produzidas provas.

Caso se tornou polêmico não apenas pela visibilidade do ex-ministro Villela, que foi parte da defesa do ex-presidente Fernando Collor no processo de impeachment, mas por má conduta da polícia. Por isso, o crime se tornou tema de um documentário, "Crime da 113 Sul", do Globoplay, que aborda justamente as dúvidas que ainda pairam sobre a investigação.

A delegada responsável, Martha Geny Vargas Borraz, foi condenada a mais de 16 anos de prisão em agosto de 2016 por sua atuação no caso. Ela cometeu falsidade ideológica, fraude processual, violação de sigilo funcional e tortura durante a apuração dos fatos, segundo a Justiça, e chegou a plantar provas para tentar responsabilizar Leonardo, Paulo e Francisco pelo crime. Em 2019, ela recebeu o benefício de cumprir pena em prisão domiciliar humanitária para que pudesse cuidar do irmão e, em 2023, recebeu progressão para o regime semiaberto. Em 2024, sua defesa buscou o indulto da pena, mas ele foi negado. Posteriormente, a delegada Mabel de Faria, a terceira a assumir as investigações, indiciou Adriana.

O agente da Polícia Civil José Augusto Alves também foi condenado a três anos, um mês e dez dias de prisão pelo crime de tortura. Tanto José Augusto quanto Martha teriam induzido o trio a alterar seus depoimentos iniciais —de que teriam ido ao apartamento para roubar—, passando de latrocínio a um crime por encomenda.

Francisco foi preso em novembro de 2010 por suspeita de participação no caso. Ele foi condenado em 2013 a 55 anos de prisão em primeira instância. Na segunda instância, a pena foi reduzida para 47 anos de detenção. Agora, o STJ entendeu que houve ilegalidades na condução do processo que o condenou, e ele não é mais réu. O Ministério Público do Distrito Federal pode recorrer da decisão do STJ.

Também foram condenados e permanecem presos pelo crime: Leonardo, que cumpre pena de 60 anos de prisão e Paulo, condenado a 62 anos de detenção. Leonardo apontou Adriana como mandante ao confessar o crime à polícia.

Com a morte dos pais, Adriana dividiu uma herança avaliada à época em R$ 50 milhões com o irmão, Augusto Villela. Sua filha, Carolina Villela, tinha 26 anos quando encontrou os corpos dos avós e da empregada da família.

O Innocence Project, ONG voltada a comprovar erros em condenações de inocentes no Brasil, alegou que Paulo mudou a versão dada à Polícia Civil e inocentou Francisco. "Em nenhum momento a gente entrou em contato com Francisco Mairlon. Francisco Mairlon não tem nada a ver com isso aí. Ele é inocente, entendeu? Ele foi levado num processo a pagar por um crime que ele não cometeu. Ele tá há 14 anos inocente", disse o homem em um vídeo exibido pelo Jornal Nacional. Ao STJ, a advogada Dora Cavalcanti alegou que os depoimentos que serviram de base para a condenação de Francisco ocorrem mediante pressão e intimidação pela parte responsável pela investigação do triplo homicídio.

Caso teve repercussão nacional. Ele ficou conhecido como o Crime da 113 Sul, em alusão à quadra de Brasília onde ficava o apartamento, e virou tema de podcast e série lançado pelo Globoplay.

*Com informações de reportagem de setembro e outubro de 2025