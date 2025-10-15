Topo

Nova violência na fronteira entre Paquistão e Afeganistão mata mais de uma dezena de civis e soldados

15/10/2025 08h32

QUETTA, Paquistão/CABUL (Reuters) - Novos combates eclodiram na quarta-feira ao longo da volátil fronteira entre o Paquistão e o Afeganistão, matando mais de uma dúzia de civis e soldados, abalando uma paz frágil após os confrontos do fim de semana que mataram dezenas de pessoas.

Os combates do fim de semana foram os piores entre os vizinhos desde que o Taliban tomou o poder em Cabul, em 2021, apesar dos confrontos regulares entre suas forças de segurança ao longo da fronteira contestada de 2.600 km.

O Taliban afegão disse que mais de uma dezena de seus civis foram mortos e 100 feridos quando as forças paquistanesas lançaram ataques na madrugada de quarta-feira no distrito de Spin Boldak.

O Paquistão afirmou que quatro de seus civis foram feridos em ataques de "forças do Taliban" no distrito de Chaman, que fica em frente a Spin Boldak, do outro lado da fronteira.

Os combates entre tropas e militantes em um segundo incidente no distrito fronteiriço de Orakzai, no Paquistão, mataram seis soldados paramilitares paquistaneses e feriram seis, disseram duas autoridades de segurança à Reuters.

Nove militantes também foram mortos, afirmaram elas, acrescentando que a violência começou durante uma busca na área pelas tropas depois que um ataque de militantes na semana passada matou 11 soldados paquistaneses.

Os militares paquistaneses não responderam imediatamente a um pedido de comentário sobre o confronto em Orakzai. Mas descartaram como "mentiras ultrajantes e flagrantes" as acusações de Cabul de que o Paquistão havia lançado o ataque em Spin Boldak.

(Reportagem de Mushtaq Ali, Saleem Ahmed e Mohammad Yunus Yawar)

