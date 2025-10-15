MP abre inquérito para investigar primo de secretário de Nunes por shows

O MPSP (Ministério Público de São Paulo) abriu inquérito para apurar o pagamento de R$ 710 mil pela Prefeitura de São Paulo a um cantor que é primo do secretário Rodrigo Goulart, de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, para fazer shows em eventos na cidade.

O que aconteceu

Com apenas sete ouvintes mensais no Spotify, o cachê do cantor sertanejo Davi Goulart pago pela prefeitura chega a R$ 50 mil por apresentação. As contratações ocorrem sempre sem licitação, com o argumento de que ele seria um artista "consagrado" e, por isso, não se encaixaria no teto de R$ 3.500 pago por show, previsto em portaria municipal. A informação foi publicada pelo jornal O Globo e confirmada pelo UOL.

MP afirmou que as condutas, se comprovadas, "podem configurar ato de improbidade administrativa". "O procedimento apura possível dispensa irregular de licitação, superfaturamento de cachês e eventual favorecimento decorrente de vínculo de parentesco, condutas que, se comprovadas, podem configurar ato de improbidade administrativa."

Investigados terão prazo de 20 dias para se manifestar. MP também pediu cópias dos processos de contratação e pesquisas de vínculos entre os envolvidos e de valores de mercado, além da instauração de inquérito policial para apuração dos fatos em âmbito criminal.

Elogio de Neymar é usado como justificativa para mostrar que cantor seria consagrado. "Davi participou de um álbum experimental em 2014 voltado ao pop sertanejo, produzido pelo maestro Ney Marques, no qual destaca-se a música 'Taça de Vinho', que rodou o mundo sendo elogiado até pelo jogador do Barcelona Neymar Jr., entre outros artistas e atletas", diz trecho de um parecer de técnicos da prefeitura para autorizar a contratação.

Rodrigo Goulart já postou vídeo ao lado do primo nas redes sociais. "Sempre um fã desse meu primo querido, que desde criança é atração das reuniões de família. Ele ainda é afilhado do meu pai, então a gente tem esse carinho especial", disse o secretário, ao agradecer o apoio de Davi nas eleições do ano passado, quando se reelegeu vereador —-ele atualmente é licenciado do cargo.

Em nota, a Secretaria de Cultura da cidade de São Paulo disse que a contratação do artista seguiu "integralmente os requisitos legais". Ainda segundo a pasta, a comprovação da "consagração do artista junto à crítica especializada e à opinião pública foi devidamente apresentada, por meio de materiais que atestam sua notoriedade". A secretaria informou também que os valores recebidos por Davi foram compatíveis com os de outras apresentações feitas anteriormente por ele, sem vínculo com o município.

UOL contabilizou pelo menos 23 apresentações de Davi em eventos da prefeitura desde junho de 2023. Parte delas ocorreu pelo projeto Circuito Cultural de Rua, programa da gestão municipal que paga por shows em quermesses e festas de rua.

Nas redes sociais, onde soma pouco mais de 10 mil seguidores, o cantor divulga suas apresentações nos eventos da prefeitura. Fora deles, Davi costuma fazer shows em bares e botecos.

Davi tem sido contratado pela Secretaria de Cultura em projetos que receberam emenda do secretário. Segundo o jornal O Globo, no ano passado, Rodrigo destinou R$ 700 mil em duas emendas ao Circuito Cultural de Rua. Nos dois meses seguintes aos repasses, Davi foi procurado pela Cultura para três contratos que somaram R$ 425 mil em cachês. No Instagram, ele agradeceu ao primo secretário pelo "apoio".

UOL procurou Davi e a Fino Tom, empresa que administra a carreira do artista. Se houver resposta, o texto será atualizado. Ao buscar a prefeitura, a reportagem também pediu posicionamento do secretário Rodrigo Goulart, mas foi enviada apenas a nota da Secretaria de Cultura, que não especificou se também vale para Goulart.