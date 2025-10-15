Mãe e filha mortas: não há 'provas sólidas' do que ocorreu, dizem advogados

Advogados da família da estudante de medicina Lidiane Aline Lourenço, 33, afirmaram que a mulher tinha um "amor imensurável" pela filha. As duas foram encontradas mortas dentro de um apartamento na Barra da Tijuca na sexta-feira.

O que aconteceu

Lidiane tinha sonho de ser médica porque tinha problemas de saúde, segundo a defesa da família. O problema de saúde não foi detalhado pelos advogados, que afirmaram que aguardam resultados de diligências da polícia para dar mais detalhes sobre o caso.

Defesa também apontou que "não há provas sólidas" do que realmente aconteceu no apartamento. Os corpos das duas foram achados sem sinais de violência e a polícia continua a investigar o caso.

A nota, divulgada em conjunto com os familiares da mulher, pediu "respeito e empatia". Eles afirmaram que boatos maldosos têm se multiplicado e aumentado o sofrimento da família.

A memória de Lidiane e sua filha devem ser preservadas. É inaceitável que, em meio a tamanha dor, boatos maldosos e especulações infundadas tentem macular sua imagem.

Nota assinada pelos advogados José Orlando Senna e Rodrigo Moulin Leite

Relembre o caso

Lidiane e Miana foram achadas mortas após vizinhos desconfiarem do cheiro que vinha do apartamento delas e acionarem os bombeiros. Elas estavam em cômodos separados da casa, segundo registro dos bombeiros feito na sexta-feira.

Causa das mortes não foi divulgada e a Polícia Civil não informou quais são as linhas de investigação. Em nota enviada ao UOL, o órgão se limitou a dizer que "diligências estão em andamento". O caso é acompanhado pelo 16º DP da Barra da Tijuca.

As duas eram naturais da cidade de Santa Cecília (SC), a 300 quilômetros de Florianópolis. Lidiane se mudou para o Rio há mais de cinco anos. A filha dela teria se mudado para morar com a mãe recentemente, segundo informações dadas por familiares nas redes sociais.

A mulher trabalhava como modelo e era estudante de medicina de uma universidade particular do Rio, segundo publicações feitas por Lidiane nas redes sociais. Lidiane tinha mais de 50 mil seguidores no Instagram e usava a rede para compartilhar detalhes da sua rotina.