Morgan Stanley tem resultado acima do esperado no 3º tri

Por Tatiana Bautzer e Arasu Kannagi Basil

(Reuters) - O lucro do Morgan Stanley superou a média de expectativas do mercado no terceiro trimestre apoiado em um aumento nas transações de fusão e aquisição que fez a receita do banco bater recorde. A diretora financeira da instituição afirmou que a carteira de operações do banco de investimento do grupo está em "níveis mais altos de todos os tempos".

"Nosso negócio com empresas confirmou sua posição de número um com um trimestre de destaque", disse o presidente-executivo, Ted Pick, a analistas durante conferência sobre os resultados do banco. "Uma recuperação no ambiente de banco de investimento reabriu as portas para fusões e aquisições estratégicas e renovou a atividade de financiamento."

"Certamente é possível que no próximo ano possamos quebrar os recordes de volume de negócios de 2021", disse a diretora financeira, Sharon Yeshaya, à Reuters. A carteira de IPOs, em particular, mostra muita atividade vinda de patrocinadores financeiros, acrescentou ela.

Pick disse que o lucro do Morgan Stanley no terceiro trimestre superou as expectativas do mercado com uma receita recorde, liderada por um aumento de 44% na receita de banco de investimento e um forte crescimento nas operações com ações.

O executivo afirmou que o banco analisou recentemente possíveis aquisições, mas decidiu que seria melhor desenvolver os negócios internamente.

O lucro do Morgan Stanley no terceiro trimestre cresceu para US$4,6 bilhões, ou US$2,80 por ação, superando a expectativa média do mercado de US$2,10 por ação, de acordo com estimativas compiladas pela LSEG. A receita trimestral total foi recorde a US$18,2 bilhões, superando a média de previsões dos analistas, de US$16,7 bilhões.

O negócio de gestão de patrimônio atingiu US$8,9 trilhões em ativos sob gestão, aproximando-se da meta de longa data de US$10 trilhões, e alcançou uma margem antes de impostos de 30,3%.

Uma série de grandes negócios levou a atividade global de fusões e aquisições a ultrapassar a marca de US$3 trilhões este ano. A economia resiliente dos EUA, o otimismo em relação aos cortes nas taxas de juros e as regulamentações mais brandas sob a administração Trump estimularam as empresas a fazerem negócios ou a buscarem os mercados de capitais.

"Tivemos resultados muito sólidos no setor de banco de investimento e somos novamente o número um no setor de ações, uma área em que temos investido", disse Yeshaya, acrescentando que o banco está vendo melhores condições macroeconômicas.

"Temos expectativas mais altas agora para o PIB do que no final do segundo trimestre", disse a diretora financeira, acrescentando que as empresas estão vendo custos de dívida mais baixos. Os mercados estão oscilando perto de recordes e o Federal Reserve retomou ciclo de corte de juros em setembro.

"Este é um ótimo trimestre para a MS, com resultados positivos em todos os setores, e esperamos que a reação (dos investidores) seja de apoio", escreveu Keith Horowitz, analista do Citigroup.