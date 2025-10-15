Topo

Morgan Stanley supera em lucro e receita no terceiro trimestre; no pré-mercado, ação sobe 3%

São Paulo

15/10/2025 09h15

O Morgan Stanley teve lucro líquido de US$ 4,61 bilhões no terceiro trimestre de 2025, um salto de 44,5% em relação aos US$ 3,19 bilhões apurados em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira. Entre julho e setembro, o lucro diluído por ação do banco americano ficou em US$ 2,80, superando o consenso da FactSet, de US$ 2,10.

A receita líquida teve expansão anual de 18,5% no trimestre, a US$ 18,22 bilhões, vindo também bem acima da projeção da FactSet, de US$ 16,69 bilhões. Em nota, o CEO do Morgan Stanley, Ted Pick, atribuiu o resultado ao desempenho da divisão de Gerenciamento de Riqueza, que teve margem de lucro antes de impostos de 30% e acumulou US$ 81 bilhões em novos ativos líquidos.

As provisões para possíveis perdas com empréstimos foram zeradas. No mesmo período do ano passado, o Morgan Stanley acumulava US$ 79 milhões em provisões.

Às 8h37 (de Brasília), a ação do Morgan Stanley subia 3,12% nos negócios do pré-mercado em Nova York.

