Moraes manda soltar bolsonarista que afirmou ter depressão e nódulo na mama

Alexandre de Moraes é relator dos processos do 8 de Janeiro - Gustavo Moreno/STF
Victoria Bechara
do UOL

Do UOL, em São Paulo

15/10/2025 16h21

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes concedeu hoje liberdade provisória a Alexsandra Aparecida da Silva, presa por participação em atos golpistas.

O que aconteceu

Alexsandra estava presa preventivamente desde julho, em Varginha (MG). Moraes afirmou que não há mais razões para manter a prisão, já que a fase de instrução processual terminou e a ação está pronta para julgamento.

O ministro determinou medidas cautelares. Alexsandra deve usar tornozeleira eletrônica, se apresentar todas as segundas-feiras na Vara Única da Comarca de Paraguaçu (MG) e não pode sair do país.

A defesa pediu a revogação da prisão devido a problemas de saúde. Segundo os advogados, a ré tem depressão, ansiedade e crises de pânico e está investigando a presença de nódulos nos seios. Eles também argumentaram que ela tem endereço fixo, é ré primária, atua como conselheira tutelar e dedica-se ao cuidado de animais em situação de rua.

A PGR se manifestou a favor da liberdade provisória. No entanto, afirmou que a documentação apresentada pela defesa não traz o diagnóstico formal das doenças.

Nesse sentido, a necessária compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade não aponta a permanência das razões para a manutenção da medida cautelar extrema, seja para garantir a ordem pública, seja para impedir eventuais condutas da ré que pudessem atrapalhar a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, além de inexistirem, nos autos, quaisquer elementos capazes de evidenciar risco concreto de reiteração da prática delitiva.
Ministro Alexandre de Moraes

Alexsandra participou das manifestações golpistas. Ela acampou em frente ao Quartel General do Exército, em Brasília, mas não participou da depredação do 8 de Janeiro de 2023, segundo sua defesa.

