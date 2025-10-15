Topo

Miran, do Fed, diz que novas tensões comerciais entre EUA e China representam risco para perspectivas de crescimento-CNBC

15/10/2025 12h01

WASHINGTON (Reuters) - As novas tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China representam novos riscos negativos para as perspectivas econômicas, dando mais urgência à necessidade do Federal Reserve de cortar sua taxa de juros, disse o diretor do Fed Stephen Miran nesta quarta-feira.

"Temos que reconhecer que há alguma diferença agora em relação ao que pensávamos há uma semana", antes de a China anunciar novas restrições à exportação de minerais de terras raras, essenciais para a fabricação de produtos de alta qualidade, disse Miran no Fórum CNBC Invest in America.

"Agora há mais riscos negativos do que há uma semana, e cabe a nós, como autoridades, reconhecer que isso deve se refletir nas políticas... Torna-se ainda mais urgente que cheguemos rapidamente a uma posição mais neutra na política monetária."

