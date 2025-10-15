Ministro do STF bloqueia R$ 389 milhões de sindicato ligado a irmão de Lula

O ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça determinou o sequestro de R$ 389 milhões em bens e valores do Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas. O Sindnapi é uma das entidades investigadas por descontos indevidos em benefícios do INSS. O irmão de Lula, José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, é vice-presidente da entidade, mas ele não é alvo da Polícia Federal e da decisão do STF. A decisão do ministro atinge o presidente do sindicato, um ex-presidente já morto, e três diretores. A Procuradoria-Geral da República afirmou que as investigações da PF revelaram movimentações financeiras atípicas do Sindnapi para pessoas físicas e jurídicas ligadas ao seu corpo diretivo, "em atos típicos de lavagem de dinheiro". Saiba mais.

Em meio a acordo de paz, Netanyahu pressiona Hamas para entregar armas. O primeiro-ministro de Israel ameaçou ontem o Hamas e cobrou que o grupo extremista palestino se desarme após o acordo para o fim do conflito em Gaza. "O Hamas deve entregar armas, ou o inferno se instalará", disse ele em entrevista à CBS News. "Espero que possamos fazer isso pacificamente. Certamente estamos prontos para isso", completou. Benjamin Netanyahu explicou que suas condições para a paz em Gaza dependem da desmilitarização, que envolve a entrega das armas e a garantia de que não haja fábricas de armas dentro de Gaza. Donald Trump também disse mais cedo que o Hamas deve se desarmar ou será forçado a fazê-lo. "Se eles não se desarmarem, nós os desarmaremos. E isso acontecerá de forma rápida e talvez violenta", disse.

Israel diz que Hamas devolveu mais 4 corpos de reféns. As Forças Armadas de Israel afirmaram que os corpos foram entregues ontem à Cruz Vermelha, entidade que faz a mediação das transferências de reféns e restos mortais. A identidade das vítimas ainda não foi confirmada. Na segunda, outros quatro corpos de reféns que morreram em Gaza já haviam sido devolvidos como parte do acordo de cessar-fogo firmado entre as duas partes. Ainda falta a devolução de outros 20. Israel criticou a demora, acusou o Hamas de não cumprir o acordo de paz e limitou a entrada de ajuda humanitária em Gaza pela passagem de Rafah, na fronteira com o Egito, até que os demais corpos sejam entregues. A Cruz Vermelha afirmou, no entanto, que a operação é um "desafio enorme" e que alguns corpos podem nunca ser encontrados.

FMI sobe previsão de PIB do Brasil, mas prevê desaceleração em 2026. O Fundo Monetário Internacional revisou para cima a projeção de crescimento da economia brasileira neste ano, de 2,3% para 2,4%. Para 2026, no entanto, a estimativa foi ajustada para baixo, de 2,1% para 1,9%, abaixo das estimativas para o mundo, de 3,2% neste ano e de 3,1% ano que vem. É a segunda revisão positiva feita pelo FMI para economia brasileira neste ano. Nas anteriores, as estimativas do Fundo eram de avanços de 2% e 2,3%. Segundo relatório divulgado ontem, a estimativa para 2026 foi revisada para baixo "devido à maior alíquota tarifária sobre as exportações do país para os Estados Unidos". Saiba mais.

PGR diz que partidos não podem pedir prisão de Eduardo Bolsonaro. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, afirmou ontem que não cabe aos deputados Lindbergh Farias (PT-RJ) e Talíria Petrone (PSOL-RJ) pedirem a prisão de Eduardo Bolsonaro no âmbito da investigação sobre a atuação dele nos EUA. Ele disse que os parlamentares não estão cadastrados como partes na investigação e por isso não teriam legitimidade para pedir a prisão. Segundo Gonet, apenas a Polícia Federal, o Ministério Público ou alguma outra parte do processo pode pedir alguma medida cautelar contra o deputado. Os parlamentares também pediram o bloqueio do salário e das verbas de gabinete de Eduardo. Em seu parecer, o procurador disse que o assunto já está em discussão na Câmara e que só depois de uma deliberação do Legislativo é que seria possível reivindicar isso na Justiça.

Moraes reconhece erro e concede liberdade provisória a réu do 8/1. Divanio Natal Gonçalves é réu no processo que apura a tentativa de golpe de estado em 2022 e foi preso preventivamente em abril de 2025 por descumprimento de medidas cautelares, após a Vara de Execuções Penais de Uberlândia (MG) informar que o ele não se apresentou na comarca e não foi encontrado em sua casa para intimação. A defesa do réu demonstrou que ele estava sob responsabilidade de outro juiz, e que o cumprimento das medidas estava sendo fiscalizado pela Vara de Precatórias Criminais, e não pela Vara de Execuções Penais. Moraes concedeu a liberdade e manteve as medidas cautelares. Gonçalves é acusado de associação criminosa e incitação ao crime e é investigado por ser um dos autores intelectuais dos atos de 8 de Janeiro.

Venda de veículos do programa Carro Sustentável cresce 24%. Segundo dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, entre 11 de julho e 30 de setembro, 109 mil unidades dos carros enquadrados no benefício concedido pelo governo federal para impulsionar a produção nacional e sustentável de novos veículos, foram emplacadas, ante 88 mil no mesmo período de 2024. A alta ocorre em um contexto de desaceleração no varejo, e foi puxada por uma combinação de incentivo fiscal e descontos extras oferecidos por montadoras em modelos de entrada. O Carro Sustentável foi lançado no dia 10 de julho como parte do programa Mover. Ele zera o IPI para carros com baixas emissões de CO2, que tenham mais de 80% de materiais recicláveis ou reutilizáveis, seja produção nacional e da categoria compacto. Saiba quais modelos participam.