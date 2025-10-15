Topo

Notícias

Minério de ferro amplia queda com preocupações comerciais EUA-China e alta de estoques de aço

15/10/2025 08h50

Por Amy Lv e Lewis Jackson

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro caíram nesta quarta-feira pela segunda sessão consecutiva, impulsionados por preocupações com as perspectivas de demanda decorrentes do agravamento da disputa comercial entre China e EUA e do aumento dos estoques de aço na China.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na terça-feira que Washington estava considerando encerrar alguns laços comerciais com a China.

Em outro sinal de tensões entre as duas maiores economias do mundo, que pesaram sobre o sentimento do mercado e pressionaram os preços das commodities, EUA e China começaram a cobrar, na terça-feira, taxas portuárias adicionais das empresas de transporte marítimo um do outro.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com perda de 1,46%, a 776,5 iuanes (US$108,97) por tonelada. O contrato atingiu uma mínima de mais de um mês na terça-feira.

O minério de ferro de referência para novembro na Bolsa de Cingapura caiu 0,45%, para US$104,7 por tonelada.

Também pesou sobre os preços do principal ingrediente siderúrgico o acúmulo de estoques de aço, o que pode pressionar as cotações do produto, reduzir as margens de lucro e enfraquecer o apetite das usinas por novas matérias-primas.

"Os dados mais recentes mostraram que os estoques de aço continuaram a acumular, alimentando preocupações sobre as perspectivas de demanda de minério", disse Zhuo Guiqiu, analista da corretora Jinrui Futures.

"A produção de metais quentes pode sofrer novas quedas em meio a perdas cada vez maiores em algumas usinas."

No curto prazo, entretanto, a demanda de minério permaneceu forte, dando suporte aos preços, de acordo com analistas da Everbright Futures.

A produção diária de aço bruto entre as siderúrgicas associadas nos primeiros 10 dias de outubro subiu 7,5% em relação ao nível correspondente de 10 dias em setembro, segundo dados da Associação de Ferro e Aço da China.

(Reportagem de Amy Lv e Lewis Jackson)

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Secretário do Tesouro do EUA está 'otimista' sobre negociações comerciais com a China

Astrônomos observam formação de anéis ao redor do corpo celeste Chiron

Licenciamento ambiental: o que está em jogo em votação de vetos de Lula

Madagascar: entenda por que a queda do presidente não é vista como golpe militar

Uruguai, a um passo de legalizar a eutanásia

Enfraquecido, Hamas promove mortes e acusa clãs de serem aliados de Israel

Madagascar entra em regime militar após golpe de Estado

[Coluna] Dia do Professor: Chega de homenagens vazias

Ajuda humanitária entra em Gaza, apesar de erro do Hamas na entrega de corpos de reféns

Mongaguá confirma que adolescente de 16 anos foi intoxicada por metanol

Secretário de Defesa dos EUA pede que aliados aumentem gastos com armas norte-americanas para Kiev