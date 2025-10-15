Minério de ferro amplia queda com preocupações comerciais EUA-China e alta de estoques de aço

Por Amy Lv e Lewis Jackson

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro caíram nesta quarta-feira pela segunda sessão consecutiva, impulsionados por preocupações com as perspectivas de demanda decorrentes do agravamento da disputa comercial entre China e EUA e do aumento dos estoques de aço na China.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na terça-feira que Washington estava considerando encerrar alguns laços comerciais com a China.

Em outro sinal de tensões entre as duas maiores economias do mundo, que pesaram sobre o sentimento do mercado e pressionaram os preços das commodities, EUA e China começaram a cobrar, na terça-feira, taxas portuárias adicionais das empresas de transporte marítimo um do outro.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com perda de 1,46%, a 776,5 iuanes (US$108,97) por tonelada. O contrato atingiu uma mínima de mais de um mês na terça-feira.

O minério de ferro de referência para novembro na Bolsa de Cingapura caiu 0,45%, para US$104,7 por tonelada.

Também pesou sobre os preços do principal ingrediente siderúrgico o acúmulo de estoques de aço, o que pode pressionar as cotações do produto, reduzir as margens de lucro e enfraquecer o apetite das usinas por novas matérias-primas.

"Os dados mais recentes mostraram que os estoques de aço continuaram a acumular, alimentando preocupações sobre as perspectivas de demanda de minério", disse Zhuo Guiqiu, analista da corretora Jinrui Futures.

"A produção de metais quentes pode sofrer novas quedas em meio a perdas cada vez maiores em algumas usinas."

No curto prazo, entretanto, a demanda de minério permaneceu forte, dando suporte aos preços, de acordo com analistas da Everbright Futures.

A produção diária de aço bruto entre as siderúrgicas associadas nos primeiros 10 dias de outubro subiu 7,5% em relação ao nível correspondente de 10 dias em setembro, segundo dados da Associação de Ferro e Aço da China.

(Reportagem de Amy Lv e Lewis Jackson)