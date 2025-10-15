Topo

Notícias

Mercado de trabalho permaneceu amplamente estável nos EUA, mas preços subiram, diz Livro Bege

São Paulo

15/10/2025 16h16

O Livro Bege do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), divulgado nesta quarta-feira, 15, mostrou que o mercado de trabalho nos Estados Unidos permaneceu amplamente estável nas últimas semanas, com a demanda por mão de obra moderada em todos os distritos e setores.

Os salários cresceram em todos os distritos reportados, em um ritmo modesto a moderado, acrescentou o documento.

Os contatos de diversos distritos também citaram demanda mais fraca, incerteza econômica elevada e, em alguns casos, aumento do investimento em tecnologias de inteligência artificial.

Inflação

Sobre a inflação, os preços subiram ainda mais durante o período relatado, de acordo com o documento.

Além disso, aumentos nos custos induzidos por tarifas foram relatados em diversos distritos, mas o repasse aos preços finais variou, ressalta o Livro Bege.

Atividade

O Livro Bege afirma ainda que a atividade econômica norte-americana "mudou pouco" desde o relatório referente a agosto, com três distritos relatando crescimento leve a modesto na atividade, cinco relatando nenhuma mudança e quatro notando uma ligeira desaceleração. No entanto, o texto menciona que muitos distritos continuam esperando que a elevada incerteza pressione a atividade.

"As perspectivas para o crescimento econômico futuro variaram de acordo com o distrito e o setor. O sentimento do mercado melhorou em alguns distritos, com alguns contatos prevendo um aumento na demanda nos próximos 6 a 12 meses", avalia. "Um relatório distrital destacou o risco de queda para o crescimento decorrente de uma paralisação prolongada do governo", acrescenta.

O Livro Bege cita que a atividade manufatureira variou por distrito, e a maioria dos relatos observou "condições desafiadoras" devido a tarifas mais altas e à demanda geral em declínio. A atividade na agricultura, energia e transporte foi geralmente baixa entre os distritos que relataram.

Segundo o documento, os gastos gerais do consumidor, particularmente em bens de varejo, caíram nas últimas semanas, mas as vendas de automóveis têm recebido o impulso da forte demanda de veículos elétricos. Ainda, a demanda por serviços de lazer e hospitalidade por viajantes internacionais caiu ainda mais durante o período do relatório, enquanto a demanda por consumidores domésticos permaneceu praticamente inalterada.

Ainda, segundo o Fed, alguns relatórios observaram uma melhora nos empréstimos comerciais nas últimas semanas por conta das taxas de juros mais baixas, enquanto outros continuaram a destacar a atividade moderada.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Trump: Israel pode retomar combates se Hamas não cumprir acordo, diz CNN

Tesouro transfere R$ 12 bi para BNDES abrir linha de renegociação de dívida rural

Juíza dos EUA rejeita caso de jovens que buscavam contestar políticas climáticas de Trump

Haiti bate recorde de mais de 1,4 milhão de deslocados, segundo ONU

Exército israelense diz que Cruz Vermelha recebeu corpos de outros dois reféns em Gaza

Hugo Motta é vaiado em evento de Dia dos Professores com Lula no Rio

Moraes manda soltar bolsonarista que afirmou ter depressão e nódulo na mama

Avião com secretário de Guerra de Trump faz pouso de emergência

Juiz rejeita pedido de promotor para proibir que Boluarte deixe o país

Mãe e padrasto são presos em SP após confessarem matar menina de 5 anos e enterrar no quintal

Projeto de lei sobre piso nacional para professores temporários avança ao Senado