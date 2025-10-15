Medicina de cativeiro: como é cuidado de reféns livres após 2 anos em Gaza

Médicos do Rabin Medical Center, em Israel, para onde foram levados os reféns israelenses libertados pelo Hamas após dois anos em Gaza, têm criado protocolos novos para atender a estes pacientes com necessidades únicas diante de quem nunca passou por um cativeiro.

O que aconteceu

Hospital criou uma unidade de reféns; esta é a terceira vez que ela é ativada. Os serviços desta equipe foram necessários também para dois grupos de reféns libertados anteriormente, um em novembro de 2023 e outro em janeiro de 2025.

Médicos da unidade de reféns têm que ser "detetives". À rede britânica BBC, a chefe de enfermagem Michal Steinman explicou que os primeiros pacientes libertados desde 2023 estavam em estado de magreza extrema, haviam apanhado e passaram longos períodos algemados. Por isso, "apresentaram coisas em seus exames de sangue, em suas enzimas, que não pudemos entender" em uma primeira análise.

Unidade de reféns no Rabin Medical Center-Beilinson Hospital, Petah Tikva Imagem: Reprodução/X

Não há um campo de medicina de cativeiro. Nós o estamos inventando. Michal Steinman à rede britânica BBC

Sintomas podem não aparecer nos primeiros dias ou semanas. Equipe de Steinman ainda trata os pacientes de cativeiro que chegaram em janeiro e fevereiro, por isso, ainda estão aprendendo aspectos novos de seu estado de saúde e como abordá-los. "Cativeiro faz coisas com o seu corpo que ele lembra. Você vê em todas as camadas. Mas leva um tempo para enxergar o que aconteceu com seus corpos e suas almas", disse.

Reféns são tratados por nutricionistas, assistentes sociais, especialistas em saúde mental, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, além de médicos de todas as áreas. O tratamento não dura apenas o período de internação e eles são acompanhados em reabilitação física e psicológica depois que voltam para casa.

Os pacientes ainda recebem visitas de um membro especial da equipe: Teddy, o cão de suporte terapêutico do hospital. Ele já auxiliou na recuperação de outros reféns dos ataques de 7 de outubro.

Cada quarto de refém tem atmosfera de hotel, incluindo placa de "não perturbe" e frigobar com refrigerante e água, para facilitar o retorno do paciente ao mundo. Luzes e mobílias são suaves, e eles recebem também kits com ursinhos de pelúcias, chinelos, cobertor e carregador de celular para os telefones fornecidos pelo Exército. Uma cama extra é colocada para aqueles pacientes que não querem passar as noites sozinhos, mas um quarto também é disponibilizado para familiares em frente ao do ex-refém.

Um dos quartos da unidade de reféns no Rabin Medical Center-Beilinson Hospital, Petah Tikva Imagem: Reprodução/X

Nossa pesquisa aponta que cada um tem uma criança dentro de si. Precisamos de algo para acariciar, que seja suave, para tranquilizá-los após a privação dos sentidos por um tempo tão longo. Steimann, ao canal britânico Sky

Governo de Israel também preparou cestas de boas-vindas para os reféns com roupas, notebooks e outros itens pessoais. Além disso, eles são acompanhados por mensagens escritas à mão pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, e sua esposa, Sara, segundo o jornal britânico The Guardian.

Equipamentos médicos são mantidos em quartos anexos separados, dedicados aos tratamentos, quando possível. Assim, os pacientes não são sobrecarregados por barulhos e pela sensação de estarem presos às máquinas.

Em preparação para o terceiro —e último— grupo de reféns libertados após o cessar-fogo desta semana, Rabin Medical Center criou estoques de medicamentos específicos. Com base em suas experiências anteriores, equipe sabia que reféns poderiam precisar, com maior urgência, de tratamentos para os olhos e a pele.

Um dos quartos da unidade de reféns no Rabin Medical Center-Beilinson Hospital, Petah Tikva Imagem: Reprodução/X

Equipes médicas reanalisam prioridades para não sobrecarregar pacientes com a atenção clínica. Eles também estudam o quanto o paciente é capaz de comer e o quão rapidamente, após longos períodos sem alimentos.

Alguns reféns chegam após ter perdido mais da metade de seu peso corporal no cativeiro. Um deles, libertado em 2023, ficou "preso" na frente da geladeira no hospital. Quando Steinman percebeu, perguntou se era difícil para ele escolher algo para comer. "Estou só impressionado com as cores. Tudo o que vi por 100 dias foi preto, branco e marrom".

Há espaços comuns nos quartos para a convivência com os entes queridos no Rabin Medical Center-Beilinson Hospital, Petah Tikva Imagem: Reprodução/X

Famílias também são orientadas por times de assistência social. Assim, eles podem trazer itens de casa e ajudar o familiar a lidar com o trauma, dando espaço para que eles falem, no seu próprio ritmo, do que passaram. Tanto os pacientes quanto seus familiares ainda são instruídos a falar "não" quando não se sentirem aptos a conversar, já que muitos vão querer vê-los —os reféns se tornaram figuras públicas em Israel.

Refém israelense libertado, Matan Angrest, foi recebido no Sourasky Medical Center (Ichilov) em Tel Aviv, em 13 de outubro Imagem: GOVERNMENT PRESS OFFICE/via REUTERS

Chefe do centro está escrevendo um protocolo para o tratamento de reféns. A professora Noa Eliakim-Raz, que lidera a unidade de reféns, contou ao canal Sky que trabalha atualmente na compilação de todos os aprendizados nos tratamentos dos pacientes libertados para criar um protocolo multidisciplinar inédito que poderá ser empregado para atender quem volta à vida normal em outros centros médicos pelo país.