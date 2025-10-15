Topo

Notícias

Mãe flagra filho comendo ração do cachorro; quais os riscos e o que fazer?

Criança é pega pela mãe comendo ração de cachorro - Reprodução/Instagram
Criança é pega pela mãe comendo ração de cachorro Imagem: Reprodução/Instagram
Rafaela Polo
do UOL

De VivaBem, em São Paulo

15/10/2025 13h05

Débora Mayara Agapito, 31, encontrou o filho de dois anos, Augusto, comendo a ração dos cachorros da família. A mulher, que é auxiliar de educação infantil, postou o vídeo do momento nas redes sociais. Mas será que há risco em consumir o alimento dos pets?

Infecções e dor de barriga

O consumo da ração pode causar infecções. Segundo Sarah Saul, médica pediatra e presidente do Departamento de Segurança da Criança e do Adolescente da SPSP (Sociedade de Pediatria de São Paulo), a ração não é feita para a digestão humana. Uma vez consumida por pessoas, pode causar desconfortos estomacais e até infecções, especialmente em crianças, que têm o organismo mais vulnerável.

Relacionadas

Mounjaro serve para criança? Farmacêutica testa remédio nos mais jovens

Síndrome faz criança ter fome sem fim: 'Chorava quando terminava de comer'

Cérebro de bebês identifica idiomas ouvidos antes de nascer, diz estudo

O consumo de ração para animais pode causar diversos sintomas. Pode levar a dores de estômago, gases, náuseas, vômitos e diarreia. "Em uma criança pequena, vômitos e diarreia podem aumentar o risco de uma desidratação mais séria. Além disso, há o risco de engasgos", explica Saul.

O que fazer?

Se os pais flagrarem a cena, não precisam se desesperar. O ideal é observar as condições da ração e oferecer bastante água à criança. "Avalie a situação: se foi uma pequena quantidade ou não, se a comida estava fora da validade ou mal armazenada — isso aumenta muito o risco de contaminação", orienta a especialista.

Antes de correr para o hospital, o ideal é ficar atento aos sintomas. "Se a criança apresentar qualquer problema gastrointestinal, vale entrar em contato com o pediatra, que pode oferecer orientações personalizadas e tranquilizadoras", diz Saul.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Em sua primeira visita a Moscou, presidente interino da Síria deve pedir entrega de Al-Assad a Putin

Caso Ruy Ferraz: polícia prende suspeito de coordenar parte da execução

Comissão Europeia quer incitar correntistas a investirem os ? 10 trilhões adormecidos em poupança

Castelo medieval no Brasil? Estudos explicam construção em cidade da Bahia

EUA deporta ex-policial acusado de narcotráfico para a República Dominicana

'Não pintou química, pintou indústria petroquímica', diz Lula sobre Trump

113 Sul: quem é Mairlon, preso por triplo homicídio que teve condenação anulada após 15 anos

Professores terão cartão de crédito com anuidade zero, anuncia presidente da Caixa

Ministros da Defesa da Otan discutem em Bruxelas resposta conjunta após intrusões de drones russos

Crescemos na pandemia, justifica sindicato que teve R$ 389 mi bloqueados

Por que o Aeroporto de Guarulhos foi condenado a pagar R$ 1,5 mi por perda de testes de covid?