LVMH vê melhora nas vendas do 3º trimestre e anima setor de luxo

15/10/2025 10h11

A gigante de luxo LVMH, dona da Louis Vuitton, divulgou uma melhora no desempenho de vendas, sugerindo que o setor pode estar virando a página após uma prolongada queda na demanda que afetou a maioria das marcas de alto padrão. O conglomerado francês de bens de luxo, considerado um termômetro para o setor, garantiu receita de 18,28 bilhões de euros no terceiro trimestre, representando crescimento orgânico de 1% em relação a igual período do ano passado, segundo balanço divulgado na terça-feira, 14. No trimestre anterior, o grupo havia registrado queda de 4% nas vendas.

O resultado ficou ligeiramente acima da previsão de analistas compilados pela Visible Alpha, de 18,24 bilhões de euros.

A divisão de moda e artigos de couro - que inclui marcas como Louis Vuitton e Dior - faturou 8,5 bilhões de ouros, com retração orgânica de 2%, mas acima do consenso do mercado, de 8,47 bilhões de euros. No segundo trimestre, havia mostrado retração de 9%.

"O terceiro trimestre apresentou melhora em todos os grupos de negócios e regiões, com exceção da Europa", informou a empresa, citando menor gasto de turistas devido a flutuações cambiais. Fonte: Dow Jones Newswires.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

