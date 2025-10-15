Vaias a Motta: 'Lula enxergou que precisa empoderá-lo', diz Josias

A vaia recebida por Hugo Motta (Republicanos) em evento com Lula revela o desafio do presidente em prestigiar o deputado e enfrentar o centrão, analisa Josias de Souza no UOL News, do Canal UOL.

O episódio expõe as dificuldades de articulação política do governo, especialmente no momento em que Lula tenta fortalecer o presidente da Câmara para reduzir a influência de Arthur Lira e garantir maior governabilidade.

O curioso é que o Hugo Motta foi vaiado num evento de uma plateia majoritariamente petista, estamos falando de professores. Então, é uma plateia que foi composta para aplaudir o Lula. Estava lá, como corpo estranho, o Hugo Motta. Agora, o mais inusitado é que isso ocorre, essa vaia, ela soa num instante em que o Lula faz um enorme esforço para prestigiar o Hugo Motta. O Lula está tentando fazer o que o Hugo Motta não conseguiu, que foi se impor na Câmara.

Josias de Souza

O Hugo Mota está sentado na cadeira de presidente da Câmara, mas, na prática, há um fantasma rondando a sua presidência, que é o Arthur Lira. O Arthur Lira continua dando as cartas na Câmara. Isso é muito constrangedor para o Hugo Motta e ele acabou se acorrentando a algumas pautas tóxicas -- a blindagem de parlamentares, aquela proposta de emergência de tramitação emergencial para a proposta de anistia...

Josias de Souza

Lula aproveita o fortalecimento nas ruas para desafiar o centrão e redistribuir cargos estratégicos, explica Josias. O comentarista destaca que o presidente tenta cacifar Motta para consolidar um novo polo de poder na Câmara.

O Lula, se sentindo fortalecido pelas ruas está agora dando o troco no centrão por conta da rejeição da medida provisória que forraria os cofres do governo com elevação de impostos, nesse ano e no ano eleitoral de 2026. O que fez o Lula? Está desalojando o centrão de cargos públicos, cargos no segundo escalão e está oferecendo esses cargos a parlamentares que estão ali tentando cacifar o Hugo Motta. Porque o Lula enxergou que precisa cacifar o Hugo Mota, precisa empoderar o Hugo Mota, precisa fazer com que o Hugo Mota seja finalmente empossado presidente da Câmara. O Lula está tentando fazer do Hugo Mota o seu intermediário na Câmara.

Josias de Souza

O que o governo pode fazer é simplesmente partir para o enfrentamento. O Lula tem uma característica de ser um conciliador, até pela sua origem sindical, ele sempre foi um político de negociação e conciliação, mas como ficou evidenciado que a campanha para 2026 já iniciou, ele tem que partir para a luta política, e na luta política ele precisa do povo ao seu lado. Então eu acho que o governo se animou um pouco quando finalmente o povo foi pra rua defender as pautas que o executivo tem defendido.

José Kobori

A nós, mulheres negras, o racismo e o machismo que se entrecruzam estabelecem limites até para o sonhar. Então, não cumpunha os meus sonhos estar, como tenho hoje, com um assento como substituta do Tribunal Superior Eleitoral. Tenho uma vida publicamente ativa no exercício da cidadania, não somente quando eu voto, mas no cotidiano. Eu tenho racionalmente muita consciência de que essa interseccionalidade do racismo e do machismo limita nossa capacidade de sonhar. Repito, não me projetei, não me coloquei, não busquei nenhuma entidade, naturalmente me honra em muito ter meu nome lembrado.

Vera Lúcia Santana

Acho que isso ajuda muito pouco no diálogo do PT e de Lula especificamente. Acho que esse é um elemento que pode ser esquecido no dia seguinte. A maioria das pessoas evangélicas, sobretudo o evangélico popular no seu dia a dia, percebe uma diferença mínima do fato de um membro da Suprema Corte ser evangélico e ter sido escolhido por conta disso. Eu não acho que esse é um fator principal e não vejo isso necessariamente como um bônus.

Ronilso Pacheco

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.