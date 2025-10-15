Lula diz que EUA e Brasil terão conversa de negociação na quinta-feira

RIO DE JANEIRO (Reuters) -O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira que Brasil e Estados Unidos terão uma conversa de negociação na quinta-feira.

Lula afirmou, em discurso durante cerimônia do Dia do Professor no Rio de Janeiro, que na conversa por telefone que teve recentemente com o presidente dos EUA, Donald Trump, "não pintou química, pintou uma indústria petroquímica", referindo-se à fala do líder norte-americano durante discurso na Assembleia-Geral da ONU, quando Trump disse que teve uma química excelente com o brasileiro durante breve encontro entre ambos nos bastidores do evento.

"Amanhã nós vamos ter a conversa de negociação (entre Brasil e EUA)", afirmou Lula em seu discurso, sem entrar em detalhes.

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, viajou aos EUA esta semana para se reunir com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, que foi designado por Trump para representar os EUA nas negociações com o Brasil.

Vieira e Rubio conversaram por telefone na semana passada, quando acertaram uma reunião presencial em Washington para tratar das tarifas impostas pelos EUA a produtos brasileiros.

Uma fonte com conhecimento do assunto confirmou à Reuters, sob condição de anonimato, que o encontro entre Vieira e Rubio está marcado para quinta-feira. O chanceler estava nesta quarta em reuniões com técnicos do governo brasileiro em Washington para se preparar para o encontro, acrescentou a fonte.

Trump anunciou recentemente uma tarifa de 50% sobre a exportação de vários produtos brasileiros aos EUA, citando entre os motivos o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi condenado a mais de 27 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado. Trump classificou o processo contra Bolsonaro como "caça às bruxas".

Ao comentar a conversa telefônica que teve com Trump, Lula disse que não foi mencionado o processo contra Bolsonaro, apenas questões da pauta econômica entre os dois países.

(Reportagem adicional de Lisandra Paraguassu, em BrasíliaTexto de Eduardo SimõesEdição de Pedro Fonseca)