'Não pintou química, pintou indústria petroquímica', diz Lula sobre Trump

O presidente Lula (PT) afirmou hoje que a conversa entre ele e o presidente norte-americano, Donald Trump, na semana passada, foi melhor do que esperada e que deverá haver novas conversas entre os dois governos nesta semana.

O que aconteceu

"Não pintou química, pintou uma indústria petroquímica", brincou Lula, em evento no Rio de Janeiro. Ele fez referência à fala do norte-americano durante a Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas), no final de setembro, quando os dois se encontraram pela primeira vez.

Os dois conversaram por 30 minutos por telefone. "Ele [Trump] me ligou, eu falei: 'Presidente, eu queria estabelecer uma conversa sem liturgia. Eu estou fazendo 80 anos hoje. Você vai fazer 80 anos, no dia 14 de junho. Significa que eu sou oito meses mais velho do que você, então vamos nos tratar de você, sem liturgia'", contou.

Lula pediu que os EUA eliminem a taxação extra às exportações brasileiras. Segundo o Palácio do Planalto, o presidente solicitou a retirada da sobretaxa de 40% imposta a produtos nacionais e das medidas restritivas aplicadas contra autoridades brasileiras.

Trump também tem elogiado a ligação. Questionado na semana passada, o norte-americano classificou o telefonema como uma "ótima conversa", chamou Lula de "bom homem" e disse que os países "vão começar a fazer negócios".

O presidente também confirmou um novo encontro entre os países para amanhã. O chanceler Mauro Vieira já está em Washington e deverá se encontrar com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, designado por Trump como negociador por parte do país.

As conversas deram uma amenizada na situação. Até a ONU, Brasil e Estados Unidos viviam uma crise sem precedentes, com ataques públicos entre os dois presidente e o Brasil se tornando um dos principais alvos da sobretaxação norte-americana, que chega a 50% para produtos importantes como café, carne, algumas frutas, entre outros alimentos.