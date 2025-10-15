Lucro do Bank of America supera expectativas no 3º tri

Por Pritam Biswas e Saeed Azhar e Prakhar Srivastava

(Reuters) - O Bank of America divulgou nesta quarta-feira resultado de terceiro trimestre acima do esperado por Wall Street, beneficiando-se do bom desempenho da área de banco de investimento.

O segundo maior banco dos Estados Unidos ainda previu uma receita líquida com juros (NII, na sigla em inglês) entre US$15,6 bilhões e US$15,7 bilhões no quarto trimestre, crescimento de cerca de 8% em relação ao ano anterior.

"O desemprego (nos EUA) ainda permanece em um nível bastante baixo, o crescimento salarial é bastante bom em geral, os preços dos imóveis permanecem em uma boa posição e, obviamente, o mercado de ações está em uma boa posição", disse o diretor financeiro, Alastair Borthwick, a jornalistas.

O executivo comentou que essas condições provavelmente foram responsáveis pelo "desempenho do banco no setor de consumo e no setor comercial".

O BofA e seus maiores rivais, como o Morgan Stanley, também pegaram carona na confiança renovada entre as empresas para realizar em grandes operações de fusões e aquisições.

Os honorários do banco de investimento do BofA aumentaram 43% no período, para US$2 bilhões, em relação ao ano anterior, em comparação com a previsão anterior dos executivos de um aumento de 10% a 15%.

O Bank of America teve lucro líquido de US$8,5 bilhões, ou US$1,06 por ação, nos três meses encerrados em 30 de setembro. Isso se compara a US$6,9 bilhões, ou 81 centavos de dólar por ação, um ano antes.

Analistas esperavam lucro de 95 centavos de dólar por ação para o BofA no terceiro trimestre, de acordo com estimativas compiladas pela LSEG.