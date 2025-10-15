Topo

Notícias

Lote de água mineral é recolhido após homem ser internado com sintomas de intoxicação em SP

Rio, 15

15/10/2025 15h53

A secretaria municipal de Saúde de Garça, cidade do interior de São Paulo, determinou o recolhimento de um lote de água mineral da marca Mineratta após um homem ser atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município com sintomas de intoxicação.

De acordo com o secretário de saúde de Garça, Pedro Scartezini, a Vigilância Sanitária e as autoridades policiais já apreenderam parte do lote e orientou a população a não consumir a água da marca até que o caso seja esclarecido.

"O paciente recebeu todo o suporte necessário e passa bem. A Secretaria continua acompanhando o caso e tomando todas as medidas para garantir a segurança da população", diz o comunicado da Prefeitura de Garça.

Em nota, a DBG Distribuidora de Bebidas Garça informou que teve conhecimento, por meio das redes sociais, de uma possível ocorrência de intoxicação relacionada a uma embalagem de água mineral da marca Mineratta, que está acompanhando o caso e reforçou que a empresa cumpre padrões de controle de qualidade.

"Desde o primeiro momento, estamos tomando todas as providências cabíveis, tanto no acompanhamento do caso do consumidor envolvido quanto na verificação do lote mencionado, em conjunto com o fabricante. Reforçamos que a empresa envasadora responsável segue rigorosos padrões de controle de qualidade, cumprindo integralmente as normas e protocolos exigidos pela legislação vigente", diz a empresa.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Moraes manda soltar bolsonarista que afirmou ter depressão e nódulo na mama

Avião com secretário de Guerra de Trump faz pouso de emergência

Juiz rejeita pedido de promotor para proibir que Boluarte deixe o país

Mãe e padrasto são presos em SP após confessarem matar menina de 5 anos e enterrar no quintal

Projeto de lei sobre piso nacional para professores temporários avança ao Senado

Hamas diz ter recuperado todos os restos mortais de reféns aos quais teve acesso

Silveira: não houve 'apagão', houve uma 'interrupção' com resposta pronta e rápida do Operador

Avião com Hegseth faz pouso não programado devido a rachadura no para-brisa

EUA prepara nova ajuda de US$ 20 bi para a Argentina com setor privado

Turista toca em tartaruga em Noronha, posta vídeo e é multada em R$ 10 mil

'China quer controlar economia mundial', diz secretário do Tesouro dos EUA sobre exportação de terras raras