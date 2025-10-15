Líder do golpe em Madagascar diz que será empossado como presidente

(.)

Por Lovasoa Rabary e Giulia Paravicini

ANTANANARIVO/NAIRÓBI (Reuters) - O novo governante militar de Madagascar, Michael Randrianirina, disse nesta quarta-feira que em breve tomará posse como presidente da nação insular africana após o golpe que liderou para destituir o presidente Andry Rajoelina.

Rajoelina, que foi destituído pelos parlamentares depois de fugir para o exterior no fim de semana, condenou a tomada de poder e se recusou a renunciar, apesar das manifestações da Geração Z exigindo sua renúncia e das deserções generalizadas nas forças de segurança.

Randrianirina disse aos cidadãos malgaxes que os militares tomaram o poder e dissolveram todas as instituições, exceto a câmara baixa do Parlamento ou Assembleia Nacional.

"Seremos empossados em breve", disse o coronel do Exército em um briefing com a imprensa nesta quarta-feira, um dia depois que o Supremo Tribunal Constitucional o convidou para servir como presidente da ex-colônia francesa.

"Assumimos a responsabilidade ontem".

Duas fontes próximas a ele disseram mais cedo à Reuters que ele tomaria posse como presidente no próximo dia ou dois.

Randrianirina disse na terça-feira que um comitê liderado pelos militares governaria por até dois anos ao lado de um governo de transição antes de organizar novas eleições.

Randrianirina era comandante da unidade de elite do Exército Capsat, que desempenhou um papel fundamental no golpe de 2009 que levou Rajoelina ao poder, mas rompeu com ele na semana passada, pedindo aos soldados que não disparassem contra os manifestantes.

Rajoelina fugiu de Madagascar no domingo a bordo de um avião militar francês, disseram fontes de segurança à Reuters. Ele disse que sua vida estava em risco e acredita-se que agora esteja em Dubai, de acordo com três fontes diplomáticas e da oposição.

O ex-DJ de 51 anos chegou ao poder em um golpe em 2009, após protestos de jovens, tornando-se o mais jovem chefe de Estado do mundo, aos 34 anos. Mas as promessas de melhorar os padrões de vida e erradicar a corrupção nunca foram cumpridas.

Madagascar, onde a idade média é inferior a 20 anos, tem uma população de cerca de 30 milhões de habitantes, três quartos dos quais vivem na pobreza. Entre sua independência em 1960 e 2020, o PIB per capita caiu 45%, de acordo com o Banco Mundial.

Assim como a unidade Capsat, a gendarmeria paramilitar e a polícia também romperam com Rajoelina.

(Reportagem de Giulia Paravicini em Nairóbi e Lovasoa Rabary em Antananarivo; reportagem adicional de Tim Cocks em Antananarivo)