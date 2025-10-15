Topo

Kremlin rejeita afirmação de Trump de que Brics tem dólar como alvo

15/10/2025 07h49

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin disse nesta quarta-feira que o grupo Brics nunca teve como alvo países terceiros ou suas moedas, rejeitando a afirmação do presidente dos EUA, Donald Trump, de que o bloco foi projetado para minar o dólar.

Na terça-feira, Trump descreveu o Brics como "um ataque ao dólar" e falou da ameaça de impor tarifas sobre seus membros.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse aos repórteres que o Brics é um agrupamento de nações unidas por uma visão compartilhada de cooperação e prosperidade.

(Reportagem de Gleb Stolyarov)

