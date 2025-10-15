Juíza diz que provavelmente bloqueará demissões em massa de Trump durante paralisação do governo

Por Daniel Wiessner

(Reuters) - Uma juíza federal dos Estados Unidos disse no início de uma audiência judicial nesta quarta-feira que provavelmente impedirá o governo do presidente dos EUA, Donald Trump, de demitir milhares de funcionários federais em meio à paralisação parcial do governo.

A juíza distrital dos EUA Susan Illston, em San Francisco, disse que concorda com dois sindicatos que a administração está usando ilegalmente o lapso no financiamento do governo para realizar sua agenda de redução do governo federal.

"A menos que algo me faça mudar de ideia, eu pretendo proibir o que está acontecendo. É por aí que estou começando", disse Illston, nomeada pelo ex-presidente democrata Bill Clinton.

(Reportagem de Daniel Wiessner, em Albany)