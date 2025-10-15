Japão ainda não agendou votação de premiê; negociações de coalizão se arrastam

TÓQUIO (Reuters) - O Parlamento do Japão não conseguiu definir nesta quarta-feira uma data para a votação de um novo primeiro-ministro, depois que os líderes partidários passaram um dia em negociações inconclusivas de coalizão.

O governista Partido Liberal Democrático (PLD) propôs uma votação em 21 de outubro ao comitê de programação parlamentar, mas os partidos de oposição não concordaram com essa data, citando as discussões de coalizão em andamento entre os partidos.

O PLD escolheu Sanae Takaichi como sua nova líder no início deste mês, mas seu caminho para se tornar a primeira mulher primeira-ministra do Japão tornou-se mais complicado depois que o Komeito, parceiro de longa data do partido, decidiu encerrar sua coalizão na semana passada, abrindo a possibilidade de o próximo primeiro-ministro vir de um dos partidos da oposição.

O maior grupo de oposição, o Partido Democrático Constitucional (PDC), está tentando formar uma coalizão com o Partido Democrático para o Povo (PDP) e o Partido de Inovação do Japão (PIJ), para apresentar o líder do PDP, Yuichiro Tamaki, para o cargo de primeiro-ministro.

Mas os líderes dos três partidos não chegaram a nenhuma conclusão nas conversas de quarta-feira, e Tamaki também se reuniu com Takaichi, do PLD.

"Ainda há uma certa distância entre nós e o PDC", disse Tamaki aos repórteres após a reunião que durou cerca de uma hora. Ele acrescentou que outra reunião de líderes poderia ser realizada até a próxima segunda-feira, se eles conseguirem resolver suas diferenças até lá.

Tamaki disse que Takaichi também lhe pediu apoio.

"Entendi (na reunião) que ela estava propondo uma coalizão conosco", disse Tamaki. "Ela disse que queria que eu compartilhasse a responsabilidade, e o fato de ela ter me pedido para escrever seu nome na votação para primeiro-ministro significava que ela estava pedindo uma coalizão."

Takaichi também se reuniu com os líderes do PIJ, pediu seu apoio para a votação para primeiro-ministro e propôs uma coalizão. Eles concordaram em iniciar conversas sobre políticas a partir de quinta-feira.

"Votaremos nela se chegarmos a um acordo nas conversas sobre políticas", disse o líder do PIJ, Hirofumi Yoshimura, acrescentando que seu partido tomaria sua decisão até a próxima segunda-feira.

O PLD, que governou o Japão durante a maior parte do período pós-guerra, perdeu sua maioria tanto na câmara baixa quanto na câmara alta nas eleições do ano passado, levando o primeiro-ministro Shigeru Ishiba a anunciar sua renúncia. No entanto, ele continua sendo o maior partido em ambas as Casas.

(Reportagem de Kantaro Komiya, Kaori Kaneko e Mariko Katsumura)