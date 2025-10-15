Topo

Notícias

Israel acusa 'quebra' de cessar-fogo após entrega de corpo errado de refém

Famílias aguardam a liberação de reféns pelo Hamas - DIMITAR DILKOFF/AFP
Famílias aguardam a liberação de reféns pelo Hamas Imagem: DIMITAR DILKOFF/AFP
do UOL

Do UOL, em São Paulo

15/10/2025 07h31Atualizada em 15/10/2025 07h31

O Exército de Israel afirmou que um dos quatro corpos devolvidos pelo Hamas durante a primeira fase do cessar-fogo não é de um refém.

O que aconteceu

O Instituto de Medicina Legal do país comparou DNAs dos corpos entregues com os dos reféns ainda desaparecidos e só três corpos foram identificados. Eles são do militar Tamir Nimrodi, 18, de Uriel Baruch, 35, e de Eitan Levy, 53.

Relacionadas

Corpos de reféns sequestrados: quantos faltam e quando Hamas deve entregar

Laudo confirma veneno em frasco na casa de suposta serial killer em SP

Caso Ruy Ferraz: assassinos alugaram quatro casas no Litoral de SP

As autoridades israelenses acreditam que o quarto corpo seja de um palestino morto em Gaza. O governo não informou o que vai fazer com os restos mortais não identificados.

Com isso, Israel voltou a acusar o Hamas de violar o acordo de cessar-fogo. A pressão dos países mediadores é para que as partes não levem essa crise ao limite. Mas Israel deixa claro que considera o Hamas responsável por violar o acordo de trégua ao não entregar todos os corpos de reféns mortos.

Vinte e quatro corpos ainda não foram entregues, mesmo que a proposta de cessar-fogo previsse a devolução de todos os reféns, vivos e mortos. A proposta, aceita pelos dois lados, estipulava um prazo de 72 horas para isso e o período já passou.

Forças do Egito entraram na Faixa de Gaza para auxiliar nas buscas pela localização dos restos mortais. A informação e do canal saudita Al Arabiya. Segundo a imprensa israelense, a expectativa é que mais quatro corpos sejam transferidos ao Exército de Israel no dia de hoje.

Israel afirma que não existe vácuo na Faixa de Gaza e que o Hamas voltou a ser a autoridade local. O grupo extremista teria assumido o que restou das maiores cidades do território. Isso porque, segundo o que foi determinado pelo acordo, os militares israelenses deixaram esses pontos, recuando para a chamada "Linha Amarela", traçada no acordo com os EUA.

Fontes dentro de Gaza citadas pela imprensa internacional afirmam que o Hamas tem feito uma ofensiva de vingança contra clãs e milícias. O grupo teria convocado cerca de sete mil membros de suas forças de segurança para reafirmar o controle sobre áreas recentemente desocupadas pelas tropas israelenses.

Há relatos de execuções de civis, mas não se sabe ao certo quantas pessoas já foram mortas. Ssegundo o portal Ynet, de Israel, o grupo teria matado pelo menos 52 membros de apenas um dos clãs, o Dagmoush. Os chamados clãs são famílias tradicionais do enclave palestino que se mantêm fortemente armadas.

Tudo isso contrasta com o plano do presidente americano, Donald Trump, que determina o desarmamento do Hamas. O líder republicano garantiu na noite de terça-feira (14) que recebeu garantias de que isso irá acontecer.

*Com informações da RFI

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Nova violência na fronteira entre Paquistão e Afeganistão mata mais de uma dezena de civis e soldados

Turista americano morre esfaqueado em Portugal

Israel diz que um dos quatro corpos recebidos do Hamas não corresponde a nenhum refém

Confrontos na fronteira entre Afeganistão e Paquistão deixam dezenas de mortos

Caminhões de ajuda chegam a Gaza após pausa em disputa sobre corpos de reféns

Kremlin rejeita afirmação de Trump de que Brics tem dólar como alvo

Desafio dos professores é chamar atenção dos estudantes durante aulas

Israel planeja reabrir passagem de fronteira crucial para entrada de ajuda em Gaza

Netanyahu retorna ao tribunal em seu julgamento por corrupção

Lula se reúne com ministros do STF para tratar da indicação de substituto de Barroso

Israel acusa 'quebra' de cessar-fogo após entrega de corpo errado de refém