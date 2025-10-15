Israel acusa 'quebra' de cessar-fogo após entrega de corpo errado de refém

O Exército de Israel afirmou que um dos quatro corpos devolvidos pelo Hamas durante a primeira fase do cessar-fogo não é de um refém.

O que aconteceu

O Instituto de Medicina Legal do país comparou DNAs dos corpos entregues com os dos reféns ainda desaparecidos e só três corpos foram identificados. Eles são do militar Tamir Nimrodi, 18, de Uriel Baruch, 35, e de Eitan Levy, 53.

As autoridades israelenses acreditam que o quarto corpo seja de um palestino morto em Gaza. O governo não informou o que vai fazer com os restos mortais não identificados.

Com isso, Israel voltou a acusar o Hamas de violar o acordo de cessar-fogo. A pressão dos países mediadores é para que as partes não levem essa crise ao limite. Mas Israel deixa claro que considera o Hamas responsável por violar o acordo de trégua ao não entregar todos os corpos de reféns mortos.

Vinte e quatro corpos ainda não foram entregues, mesmo que a proposta de cessar-fogo previsse a devolução de todos os reféns, vivos e mortos. A proposta, aceita pelos dois lados, estipulava um prazo de 72 horas para isso e o período já passou.

Forças do Egito entraram na Faixa de Gaza para auxiliar nas buscas pela localização dos restos mortais. A informação e do canal saudita Al Arabiya. Segundo a imprensa israelense, a expectativa é que mais quatro corpos sejam transferidos ao Exército de Israel no dia de hoje.

Israel afirma que não existe vácuo na Faixa de Gaza e que o Hamas voltou a ser a autoridade local. O grupo extremista teria assumido o que restou das maiores cidades do território. Isso porque, segundo o que foi determinado pelo acordo, os militares israelenses deixaram esses pontos, recuando para a chamada "Linha Amarela", traçada no acordo com os EUA.

Fontes dentro de Gaza citadas pela imprensa internacional afirmam que o Hamas tem feito uma ofensiva de vingança contra clãs e milícias. O grupo teria convocado cerca de sete mil membros de suas forças de segurança para reafirmar o controle sobre áreas recentemente desocupadas pelas tropas israelenses.

Há relatos de execuções de civis, mas não se sabe ao certo quantas pessoas já foram mortas. Ssegundo o portal Ynet, de Israel, o grupo teria matado pelo menos 52 membros de apenas um dos clãs, o Dagmoush. Os chamados clãs são famílias tradicionais do enclave palestino que se mantêm fortemente armadas.

Tudo isso contrasta com o plano do presidente americano, Donald Trump, que determina o desarmamento do Hamas. O líder republicano garantiu na noite de terça-feira (14) que recebeu garantias de que isso irá acontecer.

*Com informações da RFI