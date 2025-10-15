Israel entregou a Gaza os restos mortais de outros 45 palestinos

Israel devolveu nesta quarta-feira (15) a Gaza os restos mortais de 45 palestinos, elevando o número total entregue para 90 pessoas, informou o Ministério da Saúde deste território controlado pelo Hamas.

Em virtude do acordo de cessar-fogo impulsionado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Israel deve entregar os corpos de 15 palestinos para cada israelense falecido que o Hamas lhe entregar.

Na segunda-feira, o Hamas entregou os restos mortais de três reféns israelenses e um nepalês para ser repatriado, e na terça-feira outros três israelenses e um corpo ainda não identificado que, segundo o Exército, não era de nenhuma das pessoas que constavam na lista de reféns falecidos.

